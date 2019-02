VIDEO: Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto juntos en antro de Tamaulipas

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto juntos en antro de Tamaulipas

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto protagonizaron un video proyectado en un antro en Matamoros, Tamaulipas. Un asistente de esa noche lo grabó todo con su celular y el video se viralizó de inmediato.

En la grabación se escucha la canción de "Todavía" de "La Factoría", mientras aparecen imágenes de la ex pareja presidencial, por otra parte también incluyeron a Tania Ruiz, la supuesta nueva pareja de EPN.

Triangulo amoroso

Los asistentes del antro 'Caribe Club' cantan con pasión "tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben igual, otra mujer te roba el sueño ya no eres mío, pero te quiero igual".

Mientras tanto en la pantalla aparecen imágenes de la boda de Peña y Rivera, al mismo tiempo que se muestran fotografías de el expresidente y la modelo potosina.

Checa el video:

IMAGENES FUERTES; Fotos de Susana Carrera en Semefo