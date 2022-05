VIDEO | Por el calor, se derrite zapato de joven en la escuela

Las altas temperaturas de este año 2022 están demostrando ser muy extremas en algunos lugares de México. Tal es el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar donde en los últimos días han llegado hasta los 38 grados.

Ante lo anterior, una joven en TikTok ( @andrea_silva62) relató que se derritió el zapato de una de sus amigas en la escuela.

A través de la plataforma, circula el video de apenas 13 segundos, y se observa a dos amigas que estaban en la escuela 'desesperadas' por el calor, sin pensar que esto mismo le traería estragos a su compañera.

"Nosotras bien desesperadas por el calor en la escuela", escribe en el video. "Hasta que... se le derritió el zapato", cuenta con una foto donde se ven los restos del calzado.

Una joven identificada como Jacqueline apareció entre los comentarios para dar a conocer que ella fue quien portaba el zapato que se volvió viral después de derretirse con el sol.

Video de zapato derretido se vuelve viral

El video superó las 1.8 millones de reproducciones, con más de 240 mil likes y mil 600 comentarios, entre los que los usuarios se sorprendieron:

"¿pero cómo?", "No te pases, nos vamos a morir", "el calentamiento global ya está muy mal", "A un compa' le pasó igual, se fue descalzo a su casa", "inesperado" o "no me río porque podría ser yo".

Incluso, una chica llamada Michelle contó una pequeña anécdota sobre una situación similar: "Sí me paso en la primaria, lo peor es que yo estaba en honores a la bandera y era parte de la escolta mi zapato salió volando".

Sin embargo, otra usuaria identificada como Jacquelinne Vega aseguró que es lo que ocurre con el calzado cuando se lleva tiempo sin usar: "No se le derritió, ya no servía, así pasa cuando el zapato estuvo mucho tiempo sin usar".

