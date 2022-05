Usuario exhibe la maña del conductor de Uber, “No te voy a cancelar” le dice

Hay ocasiones en las que pides un vehículo por aplicación, pero de pronto el conductor no se mueve de su lugar y tampoco te cancela, esto es porque espera que el usuario cancele y asi obtener un ingreso por viaje cancelado; pues bien, un usuario usuario exhibe la maña del conductor de Uber.

El momento en que expone lo que su conductor le hace ha quedado grabado y el usuario lo subió en TikTok y se volvió viral.

Usuario exhibe la maña del conductor de Uber

El polémico video muestra al conductor de Uber.

Por medio de la cuenta de TikTok ‘mb131205’ fue colocado el video donde se expone el caso que ahora es viral.

El polémico video muestra cómo el conductor de Uber, al parecer, no quería pasar por el usuario ya que no se movió del mismo lugar por aproximadamente 40 minutos, pero no contó con el cliente se daría cuenta y lo exhibiría.

El afectado decidió grabar la forma en la que lo confrontó por medio de un mensaje y le dejó claro que él jamás cancelaría el viaje.

Conductor de Uber grosero

El conductor de Uber es altanero con el usuario y lo reta.

La conversación donde el usuario exhibe la maña del conductor de Uber se da de la siguiente manera:

Usuario: “¿Tas bien, si vas a venir? ¿Todo tranqui? Yo esperando. No te voy a cancelar si eso quieres”.

Uber: “No le hagas a mí me da igual, suerte”.

Usuario: “Y yo ‘va’, no se haga, mi perro, cancélele. Mi Didi llegará primero, no voy a cancelar’”.

Uber: “No me interesa, estoy tranquilo en casa”.

Ahora bien, no se sabe quién fue el que canceló pero el usuario le dijo que dudaba mucho que se quedara así, pues él en algún momento debía trabajar, además el cliente mostró los datos del conductor, lo que provocó reacciones como:

“Hubieras ido a su casa jajaja”

“Ellos tienen que cancelar si no, no pueden trabajar, solo déjenlos esperando”

“Me paso lo mismo me pasó una vez y me fui en Didi y después de cuarenta minutos de viaje se fue a la dirección de inicio de viaje”

Fue así como luego que un usuario exhibe la maña del conductor de Uber salieron muchas historias similares sobre los conductores de diversas aplicaciones.

