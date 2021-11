Usuario de Airbnb relató perturbadora experiencia y se vuelve viral

Un joven se volvió viral en redes sociales luego de relatar detalladamente la perturbadora historia que vivió luego de utilizar la aplicación para hospedaje de cuartos o casas Airbnb, tratando así de ahorrar un poco de dinero.

En su publicación el usuario @JuanBigotes explicó que esta fue una de las experiencias más raras que ha vivido y le ocurrió al usar dicha aplicación para hospedarse en un viaje que tuvo que realizar a la Ciudad de México.

El caso de Juan no es el único caso extraño que se ha relatado en relación a la app de reservas, recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que un ex hacker reveló un truco para detectar cámaras ocultas en los Airbnb.

La perturbadora historia del Airbnb

Fue a través de Twitter que el usuario contó la aterradora experiencia, que explicó que todo parecia normal, sin embargo al llegar a las habitaciones que había rentado se percató de que estaba lleno de fotografías con su rostro y su nombre, por lo cuál fue bastante raro

Posteriormente, explicó que lo más alarmante fue que los huespedes lo investigaron ya que las fotografías que estaban en todo el cuarto eran de sus redes sociales y sumado a eso, indagaron sobre su profesión.

"No mam$%& me acabo de hospedar en un Airbnb muy muuuy creepy, me recibieron con globos y mi nombre escrito por todas partes, cartas de bienvenida y se metieron a mi perfil para mi imprimir mi cara y ponerla en varios lugares, incluso saben que soy antropólogo, no sé qué pensar", redacto en su post.

Tal vez para algunos usuarios esto podría ser algo tomado como "lindo" o "detallista", sin embargo, el usuario también relato que el lugar estaba muy sucio, contaba con un colchón inflable que no servía y además había cabellos y cosas extrañas en todo el lugar.

¿Qué es y cómo funciona Airbnb?

La aplicación más famosa de alojamiento del mundo, sin duda es Airbnb y fue creada en 2008 originalmente como una comunidad con la idea de compartir, cuando dos diseñadores que tenían un espacio extra decidieron hospedar a tres viajeros que buscaban alojamiento, así fue que nació dicha empresa.

Hoy en día miles de anfitriones alrededor del mundo ofertan sus cuartos, departamentos, casas, lo que ha cobrado mucha popularidad siendo esta una opción muy bajo costo pero también con la opción de rentar casas de super lujo, como en el caso que hace poco te informamos que el regguetonero, Daddy Yankee puso a disposición de Airbnb su casa.

