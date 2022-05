Usuaria de TikTok expone mensaje de auxilio encontrado en etiqueta de Shein

A través de un video en TikTok, la usuaria Laritza Arcos dio a conocer que realizó un pedido de varias prendas de vestir en Shein, sin embargo, al revisar la ropa adquirida, notó que en la etiqueta de una de ellas estaba escrita la frase "need your help", "necesito su ayuda" en español.



Por lo anterior, la joven decidió exponer el caso mediante de un video para mostrar su preocupación, suponiendo que algún empleado de esta empresa haya escrito ese mensaje.



Cabe recordar que, ésta marca tan popular ha sido criticada en varios ocasiones debido a rumores de posibles abusos laborales a sus empleados, llevando una jornada laboral de 75 horas a la semana.

En semanas pasadas, en La Verdad Noticias, hemos informado sobre la nueva colaboración de SHEIN con Kimberly Loaiza; todos los detalles aquí.

Este es el mensaje de auxilio en etiqueta de SHEIN

De acuerdo con la tiktoker, en febrero de este 2022 pidió en SHEIN varios trajes de baño para ella y para su novio. Pero revisando minuciosamente, se percató que una etiqueta contenía un mensaje en inglés.

Sin embargo, y pese a que la tiktoker confirmó el mensaje dice: “necesito tu ayuda lavándolo con suavizante”, aclaró que seguiría siendo muy extraña la redacción.

Además, dijo haber investigado sobre estos mensajes de auxilio y mencionó que sí había casos verídicos y muy similares al suyo, por lo que ella “se dejó llevar” sin leer el contenido completo de la etiqueta.

Al igual que ella, otros usuarios consideraron extraño el mensaje y debatieron sobre la explotación laboral que existiría en la empresa e instaron a dejar de comprar en ella.

SHEIN: 3 razones por las que es seguro comprar en la tienda en línea

Marca reconocida desde hace 11 años.

Tal como presume la propia compañía en su página, la tienda está presente en más de 220 países desde hace 11 años, por lo que podemos tener confianza de que es una marca legítima.

Permite pagar con Paypal Pagos seguros con tarjeta de crédito y débito Garantía de devolución y reembolso

Una vez que hayas recibido el producto, el reembolso deberá verse reflejado en los siguientes 10 días a partir de la fecha de recepción en las oficinas de SHEIN en Estados Unidos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!