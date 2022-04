Usa costal como bolsa ecológica en Bodega Aurrera y lo detienen por cuidar el planeta

Un consumidor trató de cuidar el planeta y para no usar bolsas de plástico y seguir contaminando optó por reutilizar un costal como bolsa ecológica al ir a Bodega Aurrera, pero se llevó una gran sorpresa al salir, cuándo fue detenido por el personal de seguridad de la tienda.

Desde hace un tiempo en México se informó que en los supermercados ya no se darían bolsas de plástico a los compradores, por lo que muchos optaron por el uso de bolsas ecológicas, cajas de cartón, entre otras alternativas para llevar a casa sus compras. Pero este cliente pasó por un mal momento, pues al tratar de reutilizar un costal.

Al parecer el hombre intentó hacer sus compras de manera sustentable en la tienda de supermercado, por lo que optó por llevar un costal para guardar sus compras, pero su ocurrencia se salió de control pues lo detuvieron a la salida de la tienda.

Cabe indicar que esta es la segunda polémica en la que se ha visto envuelta la empresa en menos de una semana, pues en días pasados detuvo a una clienta debido a su "vientre abultado".

Compartió su mala experiencia en Bodega Aurrera

Esta fue la queja del cliente en Twitter

Fue el usuario Erik The Dreamer, quien a través de su cuenta de Twitter contó la desagradable experiencia que tuvo al acudir a la tienda, pues pensando en ayudar al planeta y evitando contaminar con las bolsas de un solo uso decidió guardar sus compras en una bolsa de costal, pero los guardias de seguridad lo retuvieron a la salida para revisar su ticket y sus compras.

“Resulta que porque llevé una bolsa de costal, me detienen al salir, me revisaron el ticket que está prohibido por la Profeco y revisaron el contenido de mi bolsa. Tienes mil cámaras cuidándonos y los que sí roban no los agarras”, escribió el usuario en su cuenta de Twitter.

Luego que la queja del hombre se hiciera viral en redes sociales la empresa lo contactó por el mismo medio, se disculpó por la experiencia desagradable que pasó el hombre y se ofrecieron a ayudarlo.

¿Por qué ya no dan bolsas de plástico en México?

Las tiendas tiene prohibido dar bolsas de plástico de un solo uso

La Secretaría del Medio Ambiente espera que la Ley de Residuos Sólidos ayude a reducir en un 60% el número de toneladas de basura que se producen en CDMX. La norma, que entró en vigencia el pasado 1 de enero, prohíbe a los comercios el uso de bolsas plásticas.

Es por ello que tiendas de supermercados como Bodega Aurrera ya no están dando bolsas desechables y los consumidores han optado por usar bolsas ecológicas o n el caso de este joven un costal, aunque su decisión provocó que lo detuvieran a la salida.

