Una policía se lleva el susto de su vida al revisar el bolsillo de un sospechoso (VIDEO VIRAL)

Tener animales exóticos en tu poder tal vez sea algo que muchas personas hacen pero no es que este bien el hacerlo, ya sea que ese o esos animales que tengan hayan sido casados o comprados ilegalmente son una falta administrativa muy grave y no solo con las autoridades, eso se llama maltrato animal; no puedes tener encerrado y privarlo de la libertad a un animal de ese tipo y más si son salvajes por naturaleza.

El susto de su vida.

El tener a este tipo de animales conlleva una gran responsabilidad, ya que como les decíamos, por instinto son agresivos y pueden ocasionar lesiones a las personas que los tengan en casa y aun peor si en esa vivienda están niños de por medio, ha ocurrido que ciertos animales como cocodrilos se sienten atacados y lo primero que hacen por "defenderse" es atacar, pero simplemente es su naturaleza.

En la historia del día de hoy les vamos a platicar sobre unos policías, pero en especial de una agente la cual estaba en plena acción revisando a un sujeto que habían detenido por que se veía bastante sospechoso. Todo muy tranquilo a la hora de revisarlo pero ¡oh! ¡rayos! la oficial se llevo el susto de su vida al ver lo que salto del bolsillo de hombre, tanto fue su asombro que no le quedó de otra más que brincar y gritar.

Todo esto que les contamos quedó grabado por la cámara de su compañero que se encontraba ahí ayudandola, el solo comenzó a reír y segundos después la oficial de igual manera también lo hizo así. Al sujeto que revisaban solo le pidió disculpas a la agente por no haberle mencionado sobre el lagarto que se encontraba en su bolsa.

Esto ocurrió en Chico, una ciudad de California en Estados Unidos, como podrás observar en el video viral subido a Facebook, la mujer gritó, se hizo a un lado y le reclamó al hombre, para luego derrumbarse en el capó del vehículo visiblemente afectada por lo ocurrido.

"¡Me has dado un infarto, eso no es gracioso!".

El dueño del animal se disculpó con los agentes del orden en varias ocasiones y aseguró que "se olvidó" que lo llevaba allí.

El clip de Facebook culmina con el detenido siendo trasladado a la comisaría.

