¡Una pequeñita escapa de guardería por abuso y maltrato!

En redes sociales anda circulando un video donde una mujer carga a una niña de tan solo 3 años afuera de una guardería en la Ciudad de México.

Fue el pasado 14 de febrero a la 1:00 de la tarde, cuando una mujer encara a la directora de la guardería Número 30 del IMSS porque una niña escapó y estuvo a punto de ser atropellada.

¿Tú la conoces? bueno, la encontramos allá y casi la atropellan, nosotros no nos conocemos. ¿Tú eres la directora? No, no vamos a pasar ni te la voy a dar, está aterrorizada,dijo la señora que cargaba a la niña