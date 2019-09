Una mujer le muerde los 00´s a un camello para "salvar su vida" (VIRAL)

Hay muchísimas formas de salvarte la vida cuando realmente lo necesitas y una de ellas la protagoniza una mujer en Estados Unidos, que tuvo que hacerlo realmente no le quedó de otra (jaja), según cuentan desde del New York Post, morder los testículos de un dromedario, según cuenta la mujer, para evitar que le causara la muerte. ¿Quieren saber como pasó todo esto?.

Vida o muerte.

La historia comienza cuando una pareja, se detiene en una parada de camiones a las afueras de Baton Rouge, Florida en Estados Unidos, para descansar, estirar las piernas y para que su perro pueda dar un paseo y hacer sus necesidades. Lo curioso es que esta parada tiene un corral en el que se aloja Casper, que es un camello.

Una mujer le muerde los 00´s a un camello para "salvar su vida" (VIRAL)

La mascota se adentró dentro del corral, que estaba cercado con valla, y se puso a juguetear con el, hasta el momento, apacible Casper. Los dueños del perro se asustaron y se introdujeron en los dominios del camello para rescatar a su mascota.

Lo que no se esperaba la mujer es que Casper el camello se pusiera nervioso y se sentara sobre ella como modo de defensa. Ante lo cual, la mujer tuvo que morderle los 00´s para conseguir librarse de él, así como lo leen tuvo que mordérselos, o eran los enormes testículos del dromedario o era la vida de ella.

Después del hecho, la mujer tuvo que ser hospitalizada, aunque no se reportaron lesiones de gravedad. Los dueños de la finca sostuvieron la inocencia del dromedario, certificando que se encontraba "bajo encierro" y que había letreros de advertencia para los visitantes, en los que se dejaba en claro que había que permanecer a "tres metros de distancia" cuando menos, ellos no hicieron caso he invadieron el lugar del animal, lo cual se sintió intimidado y pasó lo que pasó.

Una mujer le muerde los 00´s a un camello para "salvar su vida" (VIRAL)

La pareja será denunciada por violación de la ley de propiedad privada y, posiblemente, por dejar suelto a su perro en este tipo de instalaciones, algo que prohíben las leyes locales de Florida.

Tal vez te interese: ¡Goldito sensual! Sorprende con tremendo baile en la alberca (VIDEO VIRAL)

No pues les salio el tiro por la culata, en lugar de descansar les salio peor, como dicen por ahí "les salió más caro el caldo que las albondigas"... es por eso que debemos hacer caso a los letreros que veamos donde sea ya que por eso los ponen para advertir a las personas y no nadamás para que se vean bonitos como adorno.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos