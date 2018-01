Una chica se vuelve viral al querer dar clases de inglés en línea

Una joven llevó sus propósitos de Año Nuevo al siguiente nivel.

Resulta que quiso ayudar a sus seguidores a aprender inglés, pero al parecer nadie le avisó que antes de hacerlo tenía que aprender.

Por ejemplo: cuando quiso decir 'Mi mamá va de compras', lo tradujo como: 'My mom go to the shopping'.

Aunque sí le atinó a algunas frases, cuando quiso decir: 'Estoy enseñando inglés', terminó diciendo: 'Estoy APRENDIENDO inglés'.

La chica ha logrado que en redes sociales le llamen #MissInglés y su vídeo genera todo tipo de comentarios, desde los que se burlan por la pronunciación de la profesora on line; hasta los que que la defienden argumentando que al menos ella se atreve a practicar el mucho o poco nivel de inglés que poseé.

¡Te compartimos el vídeo!