Un tal 'Diego' recibió una EXTRAÑA propuesta que se volvió VIRAL

Una captura de pantalla se hizo viral rápidamente en las redes sociales ya que una ATREVIDA mujer le realizó una extraña pero fundamentada propuesta a "un tal Diego" y los internautas no dudaron en compartir los hechos en sus Facebook y Twitter personales.

Una atrevida propuesta se hizo viral

"Es algo muy atrevido pero necesito", dijo la mujer.

Supuestamente la mujer quería tener un hijo con su pareja pero ella buscaba que su bebé tuviera bonitos rasgos porque según su pareja no era tan agraciado fisicamente, así que decidió buscar a otro hombre que le hiciera el "delicioso" para embarazarla.

"Mira yo tengo dos años con mi novio y él quiere un bebé pero quiere que planeemos uno y le dije que si, pero quiero que salga bonito", continuó relatando.

Por último la mujer finalizó diciendole que debido a todos sus rasgos fisicos lo había elegido a él...

"Quiero decirte que si me lo puedes hacer tú para que salga bonito así como tú porque me gustan tus ojos, tus labios, pestañas, cejas grandes, etc. Sé que es algo muy ATREVIDO pero mi novio no es tan guapo"

Remató el mensaje afirmando que nadie tenía por que enterarse de lo sucedido y que sería un secreto entre el triangulo de los involucrados.

"Solo sería un día y ya nadie se va a enterar"

Checa todo nuestro contenido de viral

Aquí la captura de pantalla:

Un tal 'Diego' recibió una ATREVIDA propuesta que se volvió VIRAL

Tal vez te interese: ¡Controversial! NIÑOS de primaria se BESAN a escondidas en plena escuela (video viral)

¿Qué opinas? Harías algo así? ¿Crees que es válido pedirle un bebé a otra persona que no es tu pareja solo porque es fisicamente más atractivo? Deja tu comentario aquí abajo.

Únete a nosotros en Instagram