Un perro se volvió viral en TikTok, se dejó envolver como regalo de Navidad

La plataforma de videos TikTok sigue llamando la atención de los internautas, pues recientemente un perro se volvió viral y en La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues el pequeño chihuahua cautivó a los usuarios al dejarse envolver como un regalo de Navidad.

Y es que, Scott Hubbard, decidió compartir aquel clip en su perfil con la intención de divertir a sus seguidores, pero los dejó sorprendidos ya que su perrita Chihuahua de 8 años llamada Gracie estremeció a varios, además el pequeño video generó risas.

Anteriormente te compartimos que debido al revuelo que ha causado la esperada película Spider-Man, un perro fue captado trepando un muro y lo compararon con el Hombre Araña, dejando en claro la habilidad que tienen los animales, el canino dejó en shock a los usuarios.

Un perro se volvió viral por dejarse envolver como regalo

Un perro se volvió viral en TikTok

El video se ha vuelto viral y ha logrado más de 4 millones de visualizaciones y diversas reacciones de los internautas, quienes se percataron que Gracie se dejó envolver como regalo, mientras se puede escuchar el tema de Mariah Carey “All I Want for Christmas Is You”.

Pero, lo que causó furor es que la perrita se dejó colocar un lazo rojo en la parte superior de la cabeza. Por su parte, el usuario comentó que es por un lazo familiar y la historia de cómo su mascota llegó a su familia, incluso todos los años la envuelve para recordar que ella es un regalo.

El usuario disfruta compartir inolvidables momentos con su perrita chihuahua, aunque algunos casos de otros usuarios han sido criticados, pues a un perrito lo pintaron de verde por las temporadas navideñas; los usuarios lo acusaron de maltrato animal.

Por su parte, la joven comentó que el tinte que usó era vegano no tóxico para el cabello de mascotas, de igual forma comentó que los tintes están desarrollados para mascotas y que los ingredientes del tinte están aprobados por la FDA.

¿Qué es lo que más le gusta a los chihuahuas?

A los chihuahuas les gusta salir de paseo

Los perros chihuahuas son mascotas familiares, pero prefieren a los niños mayores, tienen un lado amable y cariñoso, viven mucho tiempo y son la raza de perros más pequeña, pero lo que más les gusta es jugar con el juguete que quieran, les gusta recibir afecto y mimos.

También aceptan cualquier golosina, aunque son propensos a sufrir sobrepeso, les gusta salir de paseo. Los expertos indican que los chihuahuas prefieren la compañía de su propia raza. Por otra parte, en TikTok han compartido videos que han estremecido a los usuarios, tal y como fue de un perro que se volvió viral.

Con información de Infobae.

