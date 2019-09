Un perro Bulldog Ingles se enoja cuando su dueño lo llama "feo" (VIDEO VIRAL)

Un simpatico y hermoso perrito le dio un escarmiento a su dueño tras haberle llamado feo, tal vez ese canino estaba tan consentido que cuando no escuchó halagos se le fue encima a su amado dueño.

El canino de raza bulldog Ingles parece que odia la palabra "FEO" pues cada que se la mencionan adopta una actitud violenta, como si fuera a golpear o a morder al hombre que le está bromeando.

El video se volvió viral de inmediato y le ha dado vuelto a las redes sociales debido a la curiosa reacción del canino cada vez que escucha a su dueño pronunciar la palabra ‘feo’.

El joven de aproximadamente 19 o 20 años se animó a pasar tiempo libre con su querida mascota en los alrededores de su ciudad sin embargo no dudó en jugarle una pesada broma al Buldog y no imaginó que sería atacado por su mascota (obviamente no pasó a mayores).

El hombre está sentado en el pasto mientras acaricia al perrito, pero cuando le dice FEO por primera vez, el peludito se para y comienza a darle vueltas a su dueño como esperando que se retracte de haberle llamado así, y cuando le repite la palabra, ¡PUM! ¡SE LE VA ENCIMA!

Los hechos quedaron registrados en su celular y el joven no dudó ni un segundo en compartirlo en redes sociales. Sus amigos al ver el tierno video lo comenzaron a compartir hasta que se volvió viral.

“Pero que lindo, mira mi perro hermoso, ¡FEOOOOO!", se escucha en el video.

