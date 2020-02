Un meme de Keanu Reeves terminó en libros de texto ucranianos y se hizo viral

El meme de Sad Keanu terminó en un libro de texto ucraniano y se hizo viral.

En caso de que no lo sepas, existe una teoría de internet en donde se afirma que Keanu Reeves es una especie de vampiro / viajero del tiempo sin edad, bueno, pues ahora resulta que este actor apareció en un libro de texto ucraniano en una foto que data de 1932. No obstante, esto no es una prueba para confirmar su inmortalidad, de hecho, es solo un mal diseño del libro, que ahora se ha vuelto viral.

El descubrimiento fue compartido en Twitter por el usuario jigsawdeaad, quien escribió una publicación que se traduce aproximadamente como: “En el libro de texto ucraniano sobre historia mundial accidentalmente pusieron una foto con Keanu Reeves jaja”.

La publicación rápidamente se volvió viral y ha acumulado cientos de comentarios desde que fue publicada. La mayoría de los usuarios vieron el lado divertido del meme Sad Keanu terminando dentro del libro, pero algunos más criticaron a los creadores por no verificar las fuentes correctamente antes de imprimir los libros.

Ihor Schupak, autor del libro de texto y director del Instituto Ucraniano de Estudios del Holocausto, visitó Facebook para explicar cómo ocurrió la graciosa confusión. Dijo que la foto editada fue elegida accidentalmente por uno de los diseñadores del libro, que fue publicado en 2018, y decidió mantenerla por pura audacia.

En la publicación hecha a través de Facebook, Shchupak escribió: “Cuando el diseñador que trabajó conmigo en las ilustraciones del libro me mostró esa foto con Keanu revés, no noté ese pequeño detalle al principio. Pero cuando comprendí el meme, decidí mantenerlo”.

Acorde a Shchupak, él quería “comprobar con qué cuidado los estudiantes leen los libros de texto”. O al menos qué tan cuidadosamente miran las imágenes.

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

Por su parte, la ministra de educación ucraniana, Hanna Novosad, publicó en Facebook para decir: “Lamentablemente no he visto un solo libro de texto sin errores, donde se respeten los derechos de autor, y el enfoque de la información sea lógico y ayude a aprender mejor”, concluyó.

