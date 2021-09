Un hombre llevó su Xbox al hospital para jugar en lo que nacía su hijo

A través de las redes sociales difundieron que un hombre llevó su Xbox al hospital para jugar, mientras mientras nacía su hijo lo que causó todo un revuelo, pues el video se volvió viral y causó diversas reacciones de los internautas, pues se apreció la obsesión del hombre por el videojuego.

El sujeto fue grabado mientras jugaba con su Xbox en un cuarto de un hospital, pues el hombre decidió entretenerse jugando mientras esperaba el nacimiento de su bebé; su esposa fue quien grabó a su esposo, mientras ella estaba acostada en la cama.

Y es que, en La Verdad Noticias te hemos compartimos momentos que se han viralizado en internet, tal y como sucedió con un hombre que estaba a punto de jugar Xbox pero despertó a su bebé y ya no pudo jugar el videojuego, pues no se percató que aún no estaba dormida por completo.

Un hombre llevó su Xbox al hospital para jugar

El video fue compartido a través de TikTok en la cuenta “Anxiety Couple”, donde la pareja ha compartido varios videos de su vida cotidiana, incluso algunas bromas sobre la adicción que tiene el sujeto con los videojuegos, pues en el día más especial de su vida junto a su esposo, prefirió jugar Xbox.

En el clip se puede apreciar que su esposo estaba jugando en una de las pantallas del hospital, mientras ella esperaba para entrar a labor de parto. En la descripción la mujer comentó: “Se va a perder el nacimiento de su hijo por culpa de ese Xbox”.

Usuarios reaccionan al video del hombre jugando Xbox

Un hombre comenzó a jugar Xbox en lo que nacía su hijo

El video causó diversos comentarios, ya que califican como demasiada su adicción por los videojuegos, mientras que otras mujeres han comentado que no tienen ningún problema si sus esposos hacen algo similar.

A través de las redes sociales han compartido sobre la adicción de los videojuegos, pues tras darse a conocer que un hombre llevó su Xbox al hospital para jugar, ha dividido opiniones de los usuarios.

