Un conductor en apuros en la salida de un estacionamiento (VIDEO VIRAL)

Manejar o saber manejar conlleva una gran responsabilidad ya que si realmente no lo haces bien puedes ocasionar un accidente ya sea leve o muy grave donde solamente te puedes ver involucrado tu o hasta otras personas, y lo peor es que puedes hacer que pierdan la vida, eso ya es una cosa bastante sería, no sabemos por que pero que raro que siempre las mujeres son las culpables de accidentes tan pequeños como lo son en espacios igualmente pequeños.

Parking mortal.

Esos accidentes aveces podrían resultar totalmente alarmantes y muy peligrosas pero en muchas otras ocasiones son bastantes chistosos, sinceramente en el siguiente video que les traemos no sabemos si se trate de una persona de sexo femenino o masculino, pero por como ocurren las cosas en las imágenes grabadas podemos deducir que es una mujer la que iba atrás del volante.

Durante la mañana del pasado día viernes 20 de septiembre, un usuario de Twitter ha compartido un video viral el cual ya suma con más de 12.000 retuits en cuestión de horas y una gran cantidad de comentarios. El vídeo trata de un conductor que intenta salir de un estacionamiento, con muy poco éxito. Por razones inexplicables, el coche de la nada decide dar marcha atrás, llegando a arrancar la barrera de salida o más conocida como la pluma.

La mala fortuna del conductor no acaba aquí, ya que a la hora de que el auto se le fue para atrás rompiendo la pluma cuando intenta salir rápidamente se le mete por la ventana y le rompe el cristal de atrás. Al final el conductor ya estaba bastante harto y decide salir del estacionamiento, llevándose la barrera metida en el coche. Como o podría ser de otra manera, el vídeo se ha hecho viral.

Esto no es que tengas o no suerte, esto seguramente le paso por desesperad@ ya que vio que no podía salir y subir la salida, la marcha del coche le gano y se le fue para atrás ocasionando todo lo que ya les contamos.

