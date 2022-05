Ucraniana baila con su esposo, tras perder las piernas en la guerra

A través de redes sociales, circula un emotivo video donde se muestra a una enfermera de Ucrania, que perdió ambas piernas en la explosión de una mina terrestre, bailando con su esposo luego de casarse en un hospital.

En las imágenes tomadas por la cámara de un voluntario del hospital, se muestra como Víctor, el novio, sostiene en brazos a su esposa Oksana mientras bailan en la sala de un hospital de la ciudad de Lviv.

De acuerdo a la Asociación Médica de Lviv, Oksana es una enfermera de 23 años que el pasado 27 de marzo perdió las piernas cuando ella y su ahora esposo regresaban por un atajo al cual llamaban "camino familiar".

¿Cómo ocurrieron los hechos que la hicieron perder ambas piernas?

Recién casada, enfermera víctima de guerra baila por primera vez con su marido pic.twitter.com/DBqoPztgsh — Reuters Latam (@ReutersLatam) May 3, 2022

Mientras ambos caminaban, Oksana iba delante de Victor, y en un punto la mujer regresó para advertirle a su pareja del peligro, pero en un segundo, una mina explotó debajo de ella.

Tras este accidente Víctor no resultó herido, sin embargo, Oskana perdió ambas piernas y cuatro dedos de la mano izquierda.

Después del terrible momento ella cayó al suelo y sufrió de un gran dolor de cabeza. Se dio la vuelta y comenzó a arrancarse la ropa para intentar respirar; sentía que le faltaba el aire.

Luego de cuatro operaciones, esta mujer fue evacuada a Dnieper, donde sus heridas sanaron y fueron preparadas sus extremidades para las prótesis. Fue hace casi una semana que Oskana llegó a Lviv en un tren de evacuación.

Luego de comprar anillos de boda en Lviv, encontrarle un lindo vestido blanco a Oksana y con un pastel horneado por los voluntarios, celebraron la boda en la sala del centro quirúrgico, según la Asociación Médica.

Esposo de ucraniana salió ileso

Ella logró mantenerse tranquila durante el terrible momento.

El esposo describe que la víctima de guerra es una persona fuerte, pues al momento de la explosión no se desmayó. Ella logró mantenerse tranquila durante el terrible momento.

“Cuando sucedió, me rendí desesperado, no sabía qué hacer. La vi que no se movía”, dijo el esposo en entrevista para medios internacionales.

"Si no fuera por Oksana, no sé qué hubiera pasado. Es tan fuerte. No se desmayó. Fue Oksana quien coordinó nuestras acciones", agregó.

La víctima de guerra actualmente es madre de 2 niños, un niño de 7 años y una niña de 5, ahora están a salvo con sus abuelos en la región de Poltava, en el centro de Ucrania.

Después de celebrar su boda en el hospital, la pareja espera viajar a Alemania, donde Balandina recibirá prótesis y se someterá a rehabilitación.

Rusia niega que sus tropas maten o ataquen a civiles en lo que Moscú llama una "operación especial" para desarmar al país y protegerlo de los fascistas.

