En Torquay, popular destino al sur de Inglaterra, se ha detectado a deceas de turistas que se hacen pasar por indigentes y levantan campamentos temporales para no pagar hospedaje, situación que ha causado indignación entre los líderes locales.

De acuerdo a los reportes de medios locales, una gran cantidad de turistas aprovechan una legislación que permite a los indigentes levantar campamentos temporales a lo largo del paseo marítimo de la localidad para dormir.

La explotación de este vacío legal por parte de los visitantes "oportunistas", como fueron calificados por Roger Carter, presidente de un comité comunitario local, es una situación "inaceptable".

Los turistas invaden de manera ilegal

"Esto no tiene que ver con el problema de los sintecho: estas personas están disfrutando de unas vacaciones gratis a costa de los contribuyentes", comentó el presidente de la organización ante la situación que persiste.

Carter está preocupado por el incremento de turistas que acampan gratuitamente, argumentando que se han extendido por la ciudad, así como el tema de la cuestión sanitaria. "¿Qué hay de la higiene personal? ¿A dónde van al baño?", se cuestionó el líder comunitario.

No obstante, no todos los residentes de Torquay están en contra de los campistas, ya que consideran que no han hecho nada malo y que solo intentan disfrutar de unas vacaciones sin tener que pagar los altos precios de los hospedajes convencionales.

¿En dónde se ubica Torquay?

Turistas simulan ser indigentes para acampar gratis en Inglaterra

Torquay es un pueblo de la costa sur de Inglaterra, perteneciente al condado de Devon y que se extiende a lo largo de la costa de Torbay. En el siglo XIX fue conocida como la “Riviera inglesa“ por su clima saludable. El pueblo fue llamado por el muelle del pueblo próximo de Torre.

La primera construcción destacable en Torquay fue la Torre Abbey, un monasterio fundado en 1196. El clima favorable atrae a muchos visitantes, sobre todo a convalecientes que desean recuperarse y que en su mayor parte provienen de las frías regiones del Norte.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.