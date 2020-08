Turistas montan a un tiburón ballena e internautas exigen justicia en redes

El turismo con animales es uno de los más consumidos en el mundo, aunque al mismo tiempo es uno de los más repudiados por el constante abuso y maltrato al que son sometidos los animales para la diversión de los turistas.

Ahora un grupo de ellos sin duda alguna se llevó el premio a los peores turistas cuando indignaron a miles de internautas en redes cuando uno de ellos decidió cabalgar sobre un tiburón ballena que se encontraba nadando tranquilamente en el océano.

Este video se hizo viral por las razones incorrectas, ya que nos da un ejemplo de la clase de turistas que no debemos ser, dañando la tranquilidad a integridad de los animales, especialmente de una especie en peligro de extinción como el tiburón ballena.

Hombre cabalga tiburón e indigna en redes

Turistas montan a un tiburón ballena e internautas exigen justicia en redes

Este video fue compartido por la página de Facebook Cartagena Bacana, donde podemos ver a un grupo de hombres en una lancha siguiendo a un grupo de tiburones, entre los cuales habían dos ejemplares de tiburón ballena.

Este video estuvo circulando en redes desde hace unos días, y tras hacerse viral, los internautas han exigido que se localice a estos turistas de los que solo se sabe que son de origen saudí y que el hecho ocurrió en el mar rojo.

Cabe mencionar que el tiburón ballena no es como sus ‘familiares’, ya que es bastante inofensivo y no posee la mortal dentadura que caracteriza a esta especie, sino que se asimila más a una ballena, por lo que no presentan un peligro inmediato para los humanos.

Exigen justicia por abuso hacia el tiburón ballena Por qué los hombres vivimos menos... Publicado por Cartagena bacana en Viernes, 21 de agosto de 2020

Debido a la tranquilidad con la que se desplazaba el tiburón ballena, el hombre logró subir a su lomo y avanzó varios metros sobre el enorme pez como si de un rodeo se tratara, mientras sus compañeros reían con la escena que solo a ellos les pareció graciosa.

Te puede interesar: Turismo con el tiburón ballena

Hasta el momento se desconoce que ocurrió exactamente este hecho, pero internautas piden justicia para estos tiburones ballena, los cuales son una especie protegida y una de las más impresionantes del mundo. ¿tú que opinas?, ¿los turistas deberían ir a la cárcel?, cuéntanos en los comentarios.