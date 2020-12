Turista se hace viral en Tik Tok al perderse en México mientras cabalgaba ebria

Algunos turistas ya comienzan a salir de vacaciones a pesar de que la pandemia por el COVID-19 sigue activa, pero esto no detiene a algunos de visitar los lugares que más les interesan, siendo México uno de los países que más visitas extranjeras recibe.

Venir de vacaciones a México no siempre resulta bien, y es algo que una chica en Tik Tok descubrió de la peor manera cuando se le pasaron las copas y terminó cabalgando hasta perderse en medio de la selva, haciéndose viral con su travesía.

Turista ebria se pierde en México a caballo

Turista se hace viral en Tik Tok al perderse en México mientras cabalgaba ebria

Esta historia comienza con una chica estadounidense quien se hizo viral en Tik Tok con su gracioso video perdida en México, ya que en la publicación original de su cuenta @Lizziefromtheblock99 ya acumula más de 11 millones de reproducciones.

Aparentemente la chica bebió demasiado durante una fiesta, por lo que de un instante a otro, decidió que era un excelente momento para salir a montar a caballo en un lugar que no conoce en lo absoluto, y por supuesto terminó perdiéndose en la selva.

Cabe mencionar que Lizzie tuvo el momento más complicado al no saber dónde estaba y no poder pedir ayuda, ya que no hablaba español, por lo que decidió filmar los momentos en los que continuaba cabalgando a través de la selva.

La turista más popular llega segura a su hotel

Si esto no fuera suficiente, al observar el video con atención, nos dimos cuenta en La Verdad Noticias que Lizzie la turista no solo no hablaba español, sino que ni siquiera sabía montar a caballo, por lo que su situación se ponía cada vez más difícil.

Te puede interesar: Turista quiso una foto en el museo y termina rompiendo una escultura (VIDEO)

Afortunadamente para ella, dos niños aparecieron de la nada en otro caballo y comenzaron a guiarla, y aunque ella no les entendía nada, al seguirlos consiguió salir de la selva y llegar a salvo a su hotel, por lo que su aventura viral fue todo un éxito.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.