¿Tu hijo ve porno? campaña se hace viral por mostrar los peligros de internet

Nueva Zelanda se ha puesto en la mira del mundo, y es que sus videos han dado la vuelta al planeta al exponer de manera cruda, con una serie de videos controversiales, el peligro que se corre en internet, como es el caso de la pornografía.

El video más controversial y viral de la campaña Keep It Real Online muestra a dos “actores porno” quienes llegan desnudos a una casa donde son recibidos por la madre de un niño, antes de que el joven se pasee por el pasillo con una computadora portátil y reaccione en estado de shock al ver a la pareja.

El objetivo del gobierno con este video es mostrar que el hijo los ha estado viendo en videos porno en línea, por lo que les preocupa que no comprenda la diferencia entre lo que ha mirado y la vida real.

Las 'estrellas porno', son 'Sue' y 'Derek', quienes son interpretadas por los actores Cassandra Woodhouse y Paris Theodosiou, los cuales no se dedican a la industria pornográfica.

Campaña muestra tema controversial y se viraliza.

Temas controvertidos expuestos en virales videos

Keep It Real Online no solo aborda temas sobre la pornografía sino otros problemas y peligros para los jóvenes que navegan en internet como: el grooming, ciberbullying o acceso a material inapropiado.

La campaña de Nueva Zelanda llega en un momento en que los jóvenes pasan más tiempo en internet, debido al confinamiento por COVID-19, por lo que el gobierno vio la necesidad de crear una mayor conciencia pública sobre los peligros en línea.

Y es que con plataformas como Tinder y SnapChat, es fácil que personas adultas se hagan pasar por un adolescente y entablen conversaciones con chicos para fines sexuales, con el niño o la niña del otro lado de la pantalla.

Otro tema que se ha tocado en la campaña fue el ciberbullying, el cual ocurre cuando este recibe mensajes, imágenes o videos ofensivos hacia su persona, con el objetivo de ser humillado o excluido, lo que puede producir depresión, ansiedad, o en casos extremos, el suicidio.

