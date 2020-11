Trump publica un clip de él bailando YMCA invitando a votar y se vuelve viral

Trump publica un clip de él bailando YMCA invitando a votar y se hace viral.

El argumento final del presidente Donald Trump en su intento por la reelección presidencial en las elecciones 2020 recientemente se hizo viral en redes sociales, pues se trata de un video de más de dos minutos de duración mientras el mandatario baila al ritmo de la clásica canción de The Village People – YMCA, publicado en su cuenta de Twitter.

Trump agregó su propio mensaje de “¡VOTAR! ¡VOTAR! ¡VOTAR!” a este curioso video, que ha sido ampliamente difundido y es atribuido al autodenominado artista de “Grafiti digital” y usuario de Twitter llamado Som3thingwicked.

La Verdad Noticias considera que es casi seguro que los historiadores del futuro apunten a este tweet como evidencia de una notable desconexión entre el mandatario en turno de Estados Unidos, que baila alegremente entre multitudes de simpatizantes, quienes ignoran alegremente las pautas de seguridad y uso de cubrebocas.

Donald Trump es viral por su video bailando YMCA

Esto mientras al mismo tiempo, una pandemia ha tomado el relevo con más de 230,000 vidas de esta nación. La respuesta federal al coronavirus, y la economía estadounidense llena de cráteres por su incapacidad para reducir el contagio, es el mayor problema en esta elección presidencial.

El viernes previo a la votación, Estados Unidos registró un número récord de infecciones, más que en cualquier otra fecha desde que comenzó la pandemia. Y, sin embargo, Donald Trump comparte un video de su baile de celebración al ritmo de YMCA.

Es de recordar que Trump solía cerrar sus mítines con “You can’t always get what you want” de The Rolling Stones, pero en medio de quejas de Mick Jagger y Keith Richards, o tal vez solo un deseo de mezclarla en la carrera de las elecciones 2020, la campaña de Trump comenzó a sonar con YMCA al final de sus mítines.

VIDEO AQUÍ:

Lo curioso del caso y la razón principal por la que Trump ha sido motivo de burlas es porque YMCA trata, por su puesto, de un himno gay apenas codificado de finales de los 70 que celebra la cultura de una comunidad poco visible y mal señalada desde entonces, lo cual es extraño viniendo de su parte a sabiendas del racismo, sexismo y homofobia que se ha visto en múltiples de sus acciones y comentarios.