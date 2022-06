Truco de la señora con celular inservible, dejó sorprendidos con su solución

Si hay dos cosas que no podemos debatir es el hecho que la tecnología en algunas ocasiones nos da problemas y que las mamás siempre buscan la solución de algún inconveniente, por ejemplo el truco de la señora con celular inservible.

Esta mamá se ha hecho viral por la manera en que decidió ponerle solución al problema de su pantalla táctil del celular, ya que no quería deshacerse de él.

Truco de la señora con celular inservible

Con el truco de la señora con celular inservible, la mujer ahora es viral.

La dama se ha hecho viral en la plataforma de TikTok ya que había conseguido por medio de un ingenioso truco seguir utilizando su celular al que no le funcionaba el “touch”.

Ella comenta que su celular se le cayó en lago durante un viaje familiar en Bariloche, en Argentina y no logró recuperarlo tan pronto. Aunque ella consiguió sacarlo, la pantalla de su celular ya no funcionaba del todo, esto ya que su función táctil simplemente no dio para más.

La madre de @melojnico, quién fue el que grabó el video, dice que lo único que hizo fue simple, compro un Mouse de bluetooth y por medio de un cable USB ella simplemente hizo funcionar de nuevo su celular.

Descubrimiento asombroso en TikTok

El truco de la señora con celular inservible ahora es tendencia y mucho incluso lo están comprobando.

La mujer contó que conectó en el móvil un cable y en el otro extremo un receptor de USB. De este modo puedo usar el ratón para seguir utilizando mi teléfono con la pantalla estropeada”, explicó.

Algunos de los comentarios fueron los siguientes:

“Esa señora está adelantada en el tiempo”

“ni a @elonmusk se le hubiera ocurrido, brillante!”

“excelente solución y mucho más sensible.

¡Genia! (Yo tengo un ratón Bluetooth para cuando los dedos están grasientos o sucios o qué se yo... Lo que es casi siempre)”

Cómo este truco funciono y fue efectivo, este clip causó revuelo y rápidamente lo compartieron también por Twitter. Con ello hubo muchos comentarios donde aplaudían el truco de la señora con celular inservible y su gran ingenio.

