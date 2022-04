Tripulación de un avión arregló con cinta la falta de una persiana

A través de las redes sociales, diversos usuarios han compartido anécdotas que han vivido en sus vuelos, pues recientemente un usuario compartió cómo fue su experiencia. A través de Twitter reveló que la tripulación de un avión colocó cinta en el lugar donde debería tener una persiana.

El usuario llamado Mikel Alcázar de origen español, contó su historia, pero lo que llamó la atención de los internautas es que se puede apreciar las fotografías que dejaron en shock a varios al ver lo que pasó en su vuelo desde México a Madrid, España; abordó un A350 de las aerolíneas Iberia.

Recordamos que a mediados del pasado mes de marzo te compartimos en La Verdad Noticias que un avión con 132 pasajeros a bordo se estrelló, siendo la peor catástrofe aérea civil que se ha registrado de lo que va en el 2022 en el país asiático.

Tripulación de un avión arregló la falta de una persiana con cinta

Colocaron cinta a falta de una persiana

El usuario comentó que tuvo una experiencia bastante curiosa ya que su ventanilla no tenía persiana, aseguró que no estaba rota ni atascada, sencillamente no había nada, y que era la única en todo el avión, y expresó: “Muy bien por las dos tripulantes de @Iberia que, con gran creatividad, han preservado nuestro descanso”.

Tras la publicación del usuario su historia se viralizó, algunos hicieron un llamado de atención para que solucionen el problema. Por su parte, el usuario comentó que las ventanillas eran tradicionales y no contaban con botones.

¿Por qué hay que subir la persiana del avión?

Las persianas se deben subir tanto al despegar como al aterrizar

Los usuarios se han preguntado por qué hay que subir la persiana de un avión, por lo que han mencionado que se deben subir tanto al despegar como al aterrizar, para que la tripulación pueda tener los reflejos más que necesarios para actuar rápido en caso de emergencia.

Y es que, al subir a la cabina, las persianas de las ventanillas siempre están subidas, además la tripulación pide a los pasajeros que las dejen subidas a la hora de despegar. Por otro lado, un usuario reveló cómo fue su experiencia en un vuelo, pues la tripulación de un avión arregló con cinta la falta de una persiana.

