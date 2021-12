Tras video viral de perro “conduciendo” abren investigación por maltrato animal

Un video viral compartido en redes sociales ha causado gran indignación y desatado una investigación por maltrato animal, pues al parecer unos jóvenes pusieron a un perro a “conducir” un vehículo Tesla Model X en piloto automático, poniendo en peligro al animal y a todos los demás en la carretera, en un intento de volverse viral.

El caso podría considerarse abuso de animales además de una infracción de tráfico grave. Es una práctica extremadamente peligrosa ya que Tesla Autopilot no es un sistema de conducción autónoma, sino un sistema de asistencia al conductor que requiere que el conductor tenga las manos en el volante y esté listo para tomar el control en todo momento. Si el conductor no está en el asiento del conductor, obviamente no puede tomar el control rápidamente y, como resultado, pone en riesgo a todos dentro y alrededor del vehículo.

Fue Blake Messick, un influencer quien compartió el video que muestra un Tesla Model X conduciendo en la carretera, aparentemente en piloto automático, sin una persona en el asiento del conductor, pero en su lugar había un perro.

Influencer asegura que no planeó el video viral

Al ser cuestionado por el video el influencer reveló que no fue él quien planeó el video, sino que se topó con la escena y decidió grabarlo.

“Ayer alrededor de las 3 pm, estaba conduciendo por una carretera en Austin TX con mi amigo cuando lo vimos. Al principio, parecía un perro normal sentado en el regazo del conductor o algo así, pero mi amigo señaló que no vio al conductor. Entonces, por supuesto, comencé a filmar solo por interés. Después de que se cortó el video, pasamos el auto y seguimos conduciendo recto porque íbamos muy por debajo del límite de velocidad para igualar la velocidad del Tesla”.

Nunca en el video o en su declaración Messick expresó alguna preocupación por el perro o por nadie en el camino. En cambio, habló sobre las opiniones que estaba obteniendo en las redes sociales.

Si bien Messick no admitió que estuvo involucrado en el video del perro manejando, al cuestionar cómo se topó con la escena, dijo que uno de sus amigos podría estar detrás de esto:

“Muchos de mis amigos crean videos para ganarse la vida, así que mi mejor suposición es que uno de ellos lo está haciendo para un proyecto en el que están trabajando y se dirigió a mí para la 'broma'”.

El video también comienza con una toma del zapato de Messick en el que escribió 'sub 2 Blake', que muestra que tenía la intención de usar este video como una herramienta de promoción para sí mismo.

Responsable del video podría enfrentar cargos

El video ya ha sido considerado maltrato animal

Las personas detrás de este video viral del perro podrían enfrentar cargos por conducir imprudentemente según las leyes de Texas. Además, podría encajar en la descripción de negligencia y abuso animal, ya que la ley de Texas tiene una cláusula para cobrar a las personas por negligencia cuando “transportan o confinan a un animal de manera cruel”.

