Tony Hawk impresiona con un salto 720 a los 52 años (VIDEO)

La leyenda viviente del skateboarding, Tony Hawk, compartió esta semana a través de su cuenta de Twitter el salto 720, o mejor conocido como dos vueltas completas, truco que realizó a pesar de tener 52 años de edad.

El estadounidense necesitó varias tentativas para poder completar el difícil truco. Confesó que fue su primer salto de este tipo en más de tres años, y resultó mucho más difícil realizarlo ahora que cuando lo hacía antes.

"Estoy realmente viejo", dijo el ídolo de varias generaciones de entusiastas del skateboard luego de realizar la espectacular hazaña, misma que dejó sorprendidos a miles de aficionados.

Tony Hawk donó su tabla luego del truco

Tony Hawk decidió donar su tabla, con la que hizo el truco, para recaudar fondos para los parques públicos del skate. "No puedo decir con certeza si este es el último que hice en mi vida, pero no me puedo imaginar hacer muchos más [saltos]", escribió Hawk.

Como te hemos dado a conocer en reportes anteriores de La Verdad Noticias, el primer salto exitoso de este tipo que consiguió el emblemático skater, fue en Suecia en el año de 1985 y fue coreado por todo el público.

Cabe recordar que Tony Hawk se retiró de la competición en el 2003, pero sigue entrenando cada día, lo que le sigue dando sus frutos. En el 2016, por ejemplo, luego de varios intentos, hizo un 900 con 48 años de edad.

En 2016 Tony Hawk deslumbró con un 900

De igual manera en el año 2016, Hawk dejaba atónito a todo el mundo tras realizar un 900, un truco prácticamente imposible que sólo él había conseguido en 1999. Esa vez, lo repetía a sus 48 años.

No cabe duda que Tony Hawk, sigue dando que hablar en el mundo del skate. Y es que, a pesar de haberse retirado de las competencias en 2003, no deja de sorprender mostrando sus inagotables habilidades en redes sociales.

