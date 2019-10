Todos tenemos un ídolo, este cabr&%# tiene 00´S y él es el de nosotros (VIDEO VIRAL)

Lo que verán a continuación no tiene palabras y los dejará con la boca abierta y de verdad que con una gran sonrisa, ya que algunas personas tienen como ídolos a algún deportista, otros a una celebridad de Holliwood e incluso por que no a un familiar, pero nosotros, ¡nosotros! tenemos a un cabr&%# que no le tiene miedo a nada y sin duda alguna mucho menos al pánico escénico.

#LordFuego.

Esta tarde nos encontramos un video en la red social de Facebook que está dando la vuelta por internet, a pesar de que se grabó desde el día sábado, hoy tuvimos la gran fortuna de toparnoslo y disfrutar del momento alegre que nos está haciendo pasar, ya que un joven de aproximadamente 20 años está causando prendiendo fuego a las redes sociales.

No tenemos conocimiento de quien sea este joven ni cual sea su nombre, pero de lo que si estamos seguros es de que es nuestro héroe e ídolo, ya que no cualquiera se sube al escenario a hacer esos tremendos pasos con un poco de fuego para prender el escenario.

Todo el fabuloso baile comienza muy sensual con la canción de "Earned it" interpretada por el cantante The Weekend, haciendo unos pasos muy sensuales, de ahí se pasa a la de “ReBoTa” por Guaynaa, donde nos deja ver otro tipo de pasos más ardiantes que los primeros.

Las personas que se encuentran observándolo le gritan y explotan de emoción (sobretodo las mujeres), no pueden creer el numero que está haciendo el joven, a pesar de no ser delgado eso no le impide hacer los movimientos tan sexis que hace, incluso en uno de sus pasos se avienta el split (gracias a dios ese pantalón resulto ser muy bueno).

Por último termina con un gusanito y se baja de la tarima para ir a bailarle a las señoritas que se encuentran eufóricas y extasiadas de la emoción al ver al joven bailar, se acerca a una de ellas y le baila sensualmente.

Sin más que decir, aquí te dejamos el épico video viral que se esta propagando por las redes sociales.

