Todo sea por tener el iPhone 11, se graba con su sugar daddy (VIDEO VIRAL)

El bendito aparato conocido como iPhone 11 es una genialidad para quienes realmente lo saben usar y si, si es bastante costoso pero si lo aprovechas y le sacas jugo a todo lo que puedes hacer con el, es sumamente bueno ya que solo en ese smartphone puedes usar aplicaciones que no en todos los celulares puedes usar, pero si solo lo usas para mandar mensajes por whatsapp y recibir llamadas mejor sigue con tu nokia.

¿Qué harías para tener el iPhone 11?

La salida del iPhone 11 ha causado bastante revuelo entre sus seguidores ya que una de las cosas que más llamó la atención fueron sus 33 cámaras que trae, ¡ok! ¡ok! ¡exageramos!; sus 3 cámaras fueron toda una sensación para algunos pero para otros en verdad fue algo "tonto", pero como les contamos, si realmente saben utilizarlo le van a sacar provecho muy bien para trabajar.

Muchas personas hacen cualquier tipo de cosas para obtener el aparato, simplemente quieren estar a la moda o solo quieren que los volteen a ver, tanto que casi venden su alma al "diablo" y tienen que hasta ofrecer su cuerpo para conseguir eso y muchas cosas más.

El sugar daddy es el atajo más rápido para conseguir no solo un iphone 11, si no conseguir lo que te propongas, y no es que este mal, pero si quieres ahorrarte todo el tiempo del mundo trabajando horas y ahorrar para obtener dicho aparato pues si, si es lo más fácil.

En esta historia te vamos a contar sobre una chica que si aplicó la de el "sugar daddy", y a ella no le dio pena grabarse con su nuevo iPhone 11, un regalito más que había recibido de su patrocinador en turno, en el video viral que ella comparte en su red social de Facebook podemos observar como se encuentran acostados en la cama, el sujeto se encuentra de espaldas abrazandola y dándole besos en el cuello.

Mientras tanto ella hace un video y observa a la cámara haciendo un par de gestos, pero en uno de esos hace una cara como de guacala y cierra la toma haciendo la "Britney señal", como diciendo: "pues ya que".

El material de escasos 10 segundos muestra a esta joven llamada Alexa Ceballos muy "cariñosa" y dejándose querer, y como les comentamos lo particular de este video viral es la expresión de la joven, ya que hace gestos de disgusto y levanta el dedo de en medio. La publicación fue acompañada con el siguiente texto:

“Todo sea por el iPhone 11 Di”.

Sin más preámbulos aquí les dejamos dicho material de todo lo que les acabamos de contar.

