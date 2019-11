"Todo pasa por algo", la conmovedora reflexión de una mujer se hace VIRAL

Dicen que "la vida le encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros" y a veces no nos explicamos porque tenemos rachas tan negativas o tan tristes y pesadas, mientras tanto tus amigos y familiares te dicen constantemente que "todo pasa por algo" pero tu no logras comprender tu mala suerte.

¡Conmovedor!

Tiempo después te das cuenta que gracias a esa mala racha aprendiste muchas cosas o tal vez eso te dejó algo bueno y positivo para tu futuro. Al final de la étapa logras comprender que todo tiene una razón de ser, tal y como lo narra una mujer en redes sociales.

Anabelle Sierra hizo pública su experiencia e historia en su cuenta de Facebook, con la intención que si alguien más está pasando una mala temporada, comprenda que a veces esto es necesario.

Esto fue lo que narró la mujer:

"Estuve sin trabajo estable 6 largos meses. Recién casada y con un sin número de sueños.

Curiosamente, todas las puertas se me cerraron. Entidades públicas y privadas me repetían que tendrían en consideración mi perfil, sin embargo esa llamada, simplemente, no llegaba.

Mi mamá falleció el pasado 30 de junio y esa misma semana fui contratada por una gran empresa. Les dejo mi testimonio porque todo el tiempo que estuve sin trabajo, fue precisamente, el tiempo que más disfruté a mamá.

Cómo ven, muchas veces los momentos más difíciles de nuestra vida vienen acompañados de una razón sobrenatural, que nos es revelada en el tiempo preciso, ni antes, ni después.

Checa todo nuestro contenido de viral

No se desanimen y seamos agradecidos por lo bueno y lo que no parece tanto".

"Todo pasa por algo", la conmovedora reflexión de una mujer se hace VIRAL

Tal vez te interese: ¡Conmovedor! chofer lleva a su perrito en el transporte y se hace VIRAL

El mensaje de la mujer se divulgó en un par de horas y tuvo cientos de reacciones y comentarios.

Únete a nosotros en Instagram