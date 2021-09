Todas las mamás mexicanas se visten igual y este video lo confirma

Blusita fresca color fucsia, bolso cruzado, un par de tenis cómodos y para completar el atuendo, falda o pantalón capri color negro. Así es el outfit que se puede ver en un video, que dice comprobar que las mamás mexicanas se visten igual para hacer el super.

Quizá todos hemos bromeado con ver que las mamás tienen un uniforme para hacer las compras y es que pudiera ser porque las vemos salir así de casa o como sucede en el video, que está en el Trending Topic en México, todas se visten con los mismos colores.

Sí, el video muestra en primer plano a una señora con un carrito de “súper” fuera del supermercado mientras que de fondo otra va entrando, no pasá mucho, cuando de repente una más asoma a escena. Pero ¿qué lo hizo viral? No, no fue nada parecido a lo que ocurrió en Los Angeles, California, donde un oso entró a un supermercado, sino que las tres mujeres están vestidas con los mismo colores.

Viral, las mamás mexicanas se visten igual

Existe la prueba de que las mamás mexicanas se visten igual.

Como era de esperarse, las redes sociales de inmediato reaccionaron al video donde dicen “prueba” que la mamás mexicanas se visten igual. Entre los comentarios que se han dado están:

“Blusita fresca para la calors”

“El Señoraverso”

“Falla en la matrix”

“Bolso cruzado, la clave”

“Multiverso de mamás en Bodega Aurrera”

“On Mondays moms wear pink”

“Blackpink haciendo tendencia en México”

Multiverso de señoras

Es evidente que esta coincidencia sacó a relucir los vastos conocimiento de los usuarios quienes de inmediato pudieron comparar la situación “sexto sentido”, “fenómeno Spiderman versión ‘Seño’”, en fin, nadie puede dudar que a más de uno les ha sacado una sonrisa.

Pero es que la situación no se queda allí, ya que los más fijados incluso comentaron sobre el tacón que llevaban las señoras, lo nombraron “tacón galleta”, otros más comenzaron a decir que esto pasa porque “las señoras nunca planean sus ‘ofnis’”.

Se cual sea la opinión en lo que coinciden muchos es que el outfit que llevan las señoras en el video comprueba que las mamás mexicanas se visten igual. ¿Tu qué opinas? Déjanos saber tus comentarios en La Verdad Noticias.

