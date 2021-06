¿Tlaxcala no existe? Conoce el origen del meme

Si alguna vez has escuchado o leído que ‘Tlaxcala no existe’, y esto provoca risas o parece ser gracioso en Internet, seguramente te has preguntado de qué diantres están hablando quienes replican esta afirmación.

Las redes sociales son un espacio demasiado grande para que podamos disfrutar del mismo modo todos los contenidos que ahí circulan. Además, el algoritmo se la pasa organizando la información que hemos visto y que nos gusta para mostrarnos siempre más de lo mismo, por lo que es normal sentirnos extraviados de vez en cuando en este mar de información.

Dentro del submundo de los memes, hay algunos que asumen una realidad distinta a la que la mayoría de la gente ve, “chistes locales” que tienen un origen específico pero que por desinterés o falta de suerte nunca hemos descubierto. Tal es el caso de “Tlaxcala no existe”.

¿Por qué Tlaxcala no existe?

En el mapa sí aparece.

Para quien sea que haya viajado por el país, abierto un libro de geografía o viva en este estado, es más que obvio que Tlaxcala sí existe, y es un estado tan importante y valioso como cualquier otro de la república mexicana.

Una de las principales razones para las burlas es su tamaño, pues es el estado más pequeño de México con apenas cuatro mil kilómetros cuadrados, y una población de 1 millón 343 mil personas. Pero el bullying a Tlaxcala se remonta al crucial papel de los tlaxcaltecas en la historia de México hace unos 500 años.

La versión popular del proceso de conquista del imperio Mexica afirma que en 1519 lo tlaxcaltecas eran unos férreos guerreros que se aliaron con los españoles en un pacto fundamental para la victoria de los españoles. Se cree que la Corona Española dio un trato especial a los tlaxcaltecas por esta circunstancia.

Pero según una investigación de BBC, los tlaxcaltecas no fueron aliados de los mexicas, y de hecho eran dos pueblos en conflicto, por lo que no se podría considerar una traición. Además, los historiadores señalan que no tuvieron una relación amistosa con los españoles liderados por Hernán Cortés.

Otros sugieren que los tlaxcaltecas y otros pueblos se pudieron haber aliado con los españoles como resultado de las injusticias del gran imperio en contra de sus vecinos, como el ‘bloqueo económico’ contra los tlaxcaltecas que duró varias décadas.

Sumando estos datos, es preciso reconocer que el resentimiento de los habitantes del centro de México hacia los tlaxcaltecas no tiene razón ni fundamento.

Tlaxcala no existe: Memes

Las burlas sobre la inexistencia del estado más pequeño de México.

A la gente de Internet le importa muy poco la historia, pues es divertido simplemente disfrutar las risas y risas que nos aportan los memes sobre Tlaxcala, y qué mejor que algunos de ellos para salirnos un poco de la realidad.

Cruel...

Ya lo convirtieron en un mito.

El formato no importa, las risas sí.

También Los Simpson lo hicieron.

¿Te parecen divertidos los memes que se burlan de que Tlaxcala no existe? Hay que reconocer que algunos de ellos supieron llevarlo a otro nivel. Déjanos tus comentarios, La Verdad Noticias quiere saber de ti.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.