Tiktokers aseguran que aclaran su piel al tomar una bebida repugnante: clorofila

En las últimas fechas en TikTok se está poniendo de moda e incluso se está promocionando una bebida que aseguran que es repugnante pero que tiene resultados dramáticos después de un par de días, la piel se hace más clara. Hablamos de la Clorofila.

Aunque pareciera algo perturbador, esta tendencia no es peligrosa para su salud. Por lo que la gente está comenzando a beber Clorofila, sustancia que hace que las plantas se vuelvan verdes.

Un caso es el video que se ha viralizado y que fue subido por la usuaria de TikTok @snaillyyyyy quien dice que ha logrado transformar su piel bebiendo clorofila durante cinco días. Ella dice que igualaba el tono de su piel curando la hiperpigmentación.

Un usuario igual comentó: “Mi piel está tan clara que han pasado 3 días”.

Y es que el éxito de este TikTok es tan viral que incluso se ha cread el hashtag #chlorophyllwater el cual tiene más de 25,2 millones de visitas.

¿Qué es la clorofila?

La clorofila es el pigmento verde de las plantas y las algas. Desempeña un papel esencial en la fotosíntesis, el proceso que utilizan las plantas para convertir la luz solar en energía.

En realidad, es responsable de absorber la energía de la luz que luego se convierte en dióxido de carbono y carbohidratos.

¿Cuáles son los beneficios de la clorofila?

Se sabe que los suplementos de clorofila tienen muchos beneficios para la salud, como estimular el sistema inmunológico, desintoxicar la sangre, limpiar los intestinos y reducir el olor corporal. También tiene propiedades antifúngicas y puede contribuir a la prevención del cáncer.

La mayoría de los TikTokers que realizan el reto toman clorofila líquida y la suspenden en agua. Como explicó la Dra. Whitney Bowe, dermatóloga, esta forma soluble en agua se conoce como clorofilina. El suplemento recibió la aprobación de Bowe como un potente antioxidante.

“La clorofilina puede evitar que el daño de los radicales libres ocurra en sus mitocondrias. Y, de hecho, nuestra piel necesita mitocondrias sanas”, dijo la Dra. Bowe dijo. "Entonces, si no se va a sentar con un tazón de espinacas, podría beneficiarse bebiendo un poco de agua con clorofila".

Pero ojo, La Verdad Noticias también notó que no todas las personas ven buenos resultados ni de manera rápida, en esta nueva tendencia en TikTok.

Por ejemplo la usuaria @kaylajean.h compartió su receta para que el suplemento sepa mejor, sugirió agregar un chorrito de naranja y limón para enmascarar el sabor.

Sin embargo, después de tres días, realmente no vio ningún resultado. "Realmente no he notado ninguna diferencia, excepto que mi orina es verde", dijo.

