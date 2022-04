Tiktoker visita La Manuela, la finca de Pablo Escobar

Actualmente el lugar está abandonado, pero de acuerdo a la tiktoker hay personal que está autorizado para visitarlo. La usuaria de TikTok, Stefany Altamiranda dice que La Manuela, la finca de Pablo Escobar tiene siete hectáreas.

Contaba con discoteca, campo de futbol, piscina, helipuerto, pista de tenis, muelle para hidroaviones y paredes con doble fondo para guardar el dinero del capo.

La Tiktoker Altamiranda, dice que La Manuela, la finca de Pablo Escobar se ubica a las orillas del embalse del Peñón de Guatapé, Colombia.

Su nombre es en honor a su hija Manuela y aunque no es muy conocida, La Manuela fue la segunda casa favorita de Pablo Escobar después de la hacienda Nápoles.

En su visita, Stefany cuenta que según se dice, en la piscina es donde se encuentra la última caleta de Pablo Escobar, pero hasta el momento no se sabe si sea cierto o no dado que es el único lugar que no se ha revisado pero que también está prohibido.

La tiktoker narra que La Manuela, la finca de Pablo Escobar tiene una vista increíble y que en sus mejores tiempos debió de verse espectacular, ya que actualmente está abandonada y con múltiples agujeros, con partes inclusive inundadas y llenas de murciélagos.

