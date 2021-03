Tiktoker se viraliza por decorar sus uñas con pedazos de cebolla

Con el auge de las redes sociales, los videos se pueden viralizar tan rápidamente que en horas alcanzan miles o millones de visualizaciones, por ello es que los creadores de contenido tienen hacen de todo para llamar la atención, como el caso de esta tiktoker.

Y es que la chica encontró una forma para decorar sus uñas. Ella optó por usar cáscaras de cebollas con el afán de darle un color distinto e impresionar a sus seguidores en Tiktok.

Al ver su video, los usuarios y seguidores comenzaron a decir que su video la hace original. En el video se puede ver a la joven hizo público un tutorial sobre cómo crear uñas extrañas y hacer que se vean de una manera extravagantes con el uso de un material poco común.

Tiktoker crea uñas con tela de cebolla y se vuelve viral.

Hasta el momento de redactar la nota, La Verdad Noticias vio que el video ha acumulado más de 27 millones de visializaciones en TikTok.

Una peculiaridad que se ha notado es que los videos cortos son pieza clave para dar la vuelta al mundo y con solo poner un hashtag te aparecerán muchos más de este tipo.

Procedimiento de la uña tipo cebolla

Inicia pegando una capa de la cáscara de la cebolla en su dedo índice. Después, usa lo que parece un gel constructor, un esmalte que se usa para ayudar a que las uñas sean más largas, gruesas y fuertes. Así, opta por usar las propiedades de esta verdura para fortalecer sus uñas y darle otro tipo de decoración.

Una vez que se ha aplicado el gel con la forma deseada, emplea una lima de uñas eléctrica para pulirlo con cuidado y, así, conseguir un acabado suave y brillante.

Es evidente que no solo usarás la cáscara de cebolla. Siempre es necesario apoyarse en otros materiales para poder darle una mejor forma o también no descuidar el contorno de las uñas para que no sean sensibles con cualquier roce.

Algunas personas pensaron que el truco de las uñas raras era “hermoso”, otros suplicaron que esta práctica no se convirtiera en una nueva moda entre los jóvenes porque puede volver peligrosa.

