Tiktoker se hace pasar por empleado de Soriana y entra a la bodega; esto vio

Un tiktoker ha desatado polémica en redes sociales, pues se hizo pasar por un empleado de Soriana y entró a la bodega, logrando captar lo que hay en el interior de esta. Dicha zona es de acceso restringido y únicamente puede entrar el personal de la tienda por lo que las acciones del joven y su amigo fueron severamente criticadas.

Los protagonistas de esta historia son David Allegretti y Sean Foster, quienes compartieron en la red social un video que muestra cómo se hacen pasar por empleados. Ellos tomaron un carrito de carga que es usado para transportar las cajas de cartón y segundos después se dirigieron a la zona de las bodegas logrando pasar sin ningún problema.

En la grabación compartida por el usuario Fede Vargas se observa cómo los jóvenes pasan al lado de un guardia de seguridad que no se percata que ellos no trabajan en la tienda y les deja seguir su camino. Una vez dentro de la bodega los jóvenes no saben qué hacer y se dirigen hasta una máquina la cual procesa el cartón, pero son descubiertos y por lo tanto expulsados de la bodega.

¿Qué había dentro de la bodega de Soriana?

En la bodega de la tienda se almacenan los productos

Son muchos los usuarios los que aseguraron que tenía curiosidad de saber que había en las bodegas de los supermercados, pero tal como pudimos observar en el video compartido en redes se trata de un gran espacio donde se almacenan los productos que más tarde serán exhibidos en los aparadores.

Fue así como este par de jóvenes dejaron ver que en ocasiones a estas grandes tiendas les hace falta un poco de seguridad, pues cualquier persona podría entrar a las bodegas o los lugares que son de acceso restringido.

El tiktoker fue criticado en redes

Usaron un carrito de carga para entrar a la bodega

Cabe indicar que este tipo de prácticas podrían resultar peligrosas para la seguridad de las personas, pues en ocasiones estos espacios requieren el uso de equipo de seguridad.

Mientras tanto las acciones de estos jóvenes desataron polémica en redes sociales, pues mientras algunos internautas se asombraron al conocer que hay y cómo son las bodegas de la tienda, otros más criticaron a la persona que subió el video por acceder a una área restringida haciéndose pasar por empleado de Soriana.

