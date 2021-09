Tiktoker queda en vergüenza al demostrar que su perro es vegetariano

Una usuaria de TikTok llamada Arie Moli se hizo viral en redes sociales al asegurar que su mascota, una adorable perrita de nombre Bunny, es vegetariana por elección, pues según sus palabras, ella adora comer vegetales frescos y no es obligada a hacerlo. Ante los comentarios que ponían en duda sus declaraciones, la joven decidió probarlo con un video.

La grabación nos muestra a la joven mujer decir a la cámara que pondrá a su mascota a elegir entre lo que ella llama “una asquerosa porción de alimento para perros con sabor a filete” y “una deliciosa ensalada verde”. Según ella, Bunny le demostrará a todos lo saludable que es al elegir una comida sin ningún ingrediente de origen animal.

Al llamar a su mascota, la usuaria, cuya cuenta de TikTok ya supera los 251.2 mil seguidores, le presenta los dos platos de comida y como era de esperarse, el animal escogió el alimento sabor a filete. Al ver que nada salió como ella esperaba, la joven intenta impedir que siga comiendo, pero al ver que no puede evitarlo opta por terminar la grabación.

“No, no, no. No comas eso. Mira la ensalada, cómela”, dijo Arie Moli al ver que su mascota prefería el plato de carne. “No Bunny, no hagas eso”, añade para luego agarrar su celular y dejar de grabar lo que para muchos fue un vergonzoso experimento fallido.

¿Qué pasa si un perro solo come vegetales?

La falta de proteínas y de algunos aminoácidos esenciales es muy común en perros y gatos que siguen una dieta vegana/vegetariana.

La sección de comentarios de dicho video, mismo que ya supera los 6.8 millones de reproducciones en TikTok, ha sido bombardeados con miles de mensajes de cibernautas, quienes aseguran que la perra comió el alimento con mucha desesperación, lo cual les hizo pensar que el animal es obligado a llevar una dieta vegetariana.

De acuerdo a información publicada por el sitio Wakyma, no es recomendable ofrecerles a los perros una dieta exenta de carne, pues es un animal carnívoro por naturaleza y este tipo de régimen alimenticio hace que existan carencias de proteínas y de vitaminas que solo se encuentran en la carne, lo cual provoca problemas de salud en un futuro.

¿Por qué la gente se hace vegetariana?

Una persona vegetariana no consume alimentos cuyo origen sea animal, como la carne o el pescado.

Si bien es cierto que los vegetarianos tienen marcadores de enfermedades más saludables, La Verdad Noticias te informó que el vegetarianismo está más relacionado con la ética y la defensa de los derechos de los animales, pues las personas que practican este régimen alimenticio están en contra de que un animal sea explotado para el consumo humano.

Fotografías: Redes Sociales