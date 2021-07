Tiktoker que engaña a mujeres para no usar condón podría enfrentar la justicia

Naim Darrechi de 19 años de edad, el Tiktoker que engaña a mujeres para tener sexo sin usar condon, podría enfrentarse a la justicia pues esta acción es considerada un abuso sexual.

El joven quien actualmente es el tiktoker más popular de España con 27 millones de seguidores señaló en una entrevista con el youtuber Mostopapi que no usaba preservativos y reconoció que llegó a manipular a sus parejas asegurando que se había operado para no tener hijos.

¿Qué ha pasado con Naim?

El tiktoker Naim Darrechi reconoció que engañaba a sus parejas para tener relaciones con ellas sin usar condones. En la entrevista señaló: “No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre. Y nunca ha pasado nada, y estoy empezando a pensar que tengo un problema” reveló el joven en la entrevista.

En ese momento Mostopapi le preguntó si las mujeres con las que tenía relaciones no le habían reprochado por no usar condón, pero él aseguró que simplemente les mentia diciendo que era esteril pues se había realizado una operación anticonceptiva para hombres.

Les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Es verdad. Les digo: ‘Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos’. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega”.

Tiktoker que engaña a mujeres podría enfrentar la justicia

La publicación de Irene Montero, Ministra de Igualdad de España

Como era de esperarse la entrevista a este tiktoker rápidamente se hizo popular y empezó a recibir múltiples críticas. La polémica fue tanta que el video pronto llegó hasta la Ministra de Igualdad de España, Irene Montero, quien indicó que estas acciones por parte del joven podrían considerarse un delito sexual.

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley del Sólo Sí es Sí lo reconocerá como agresión”, señaló.

Pero eso no es todo, pues en su mensaje publicado en redes sociales indicó que el caso de este joven sería turnado a la Fiscalía, por lo que el joven podría enfrentar algún proceso penal.

“Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”. Es así que el Tiktoker que engaña a mujeres podría enfrenar la justicia tras sus actos irresponsables que son considerados abuso sexual.

