Tiktoker peruana conmueve llevando una foto de su madre fallecida al vacunarse

La pandemia del COVID-19 se ha cobrado miles de vidas desde su llegada en el mes de marzo de 2020, causando pérdidas familiares irremplazables, especialmente por el sufrimiento que experimentan, como sucedió con la madre de una joven en Tik Tok, que se hizo viral al recordar este hecho.

El emotivo momento tuvo lugar en Perú, donde una joven que asistió a la campaña de vacunación mostró una fotografía de su madre, quien falleció de COVID-19 antes de que las vacunas llegaran, razón por la cual le dedicó el procedimiento entre lágrimas a través de su cuenta de Tik Tok.

A través de su cuenta de Tik Tok, Claudia Falcón e hizo viral con el momento en el que recibía la vacuna, llevando con ella una fotografía de su ‘mamá’ quien perdió la batalla contra el COVID-19 y por esta razón la joven le dedicó su vacuna a ella y todas las personas que no pudieron alcanzar el medicamento.

Tiktoker dedica vacuna a su abuela fallecida

En las imágenes del conmovedor video podemos ver a la joven mientras está siendo preparada para recibir su dosis de la vacuna contra el COVID-19, portando todo el equipo de prevención necesario, además de llevar consigo una foto de una mujer, quien reveló que era su abuela, a quien también le llamaba mamá.

Durante los momentos la tiktoker no pudo evitar romper en llanto, pero no por el dolor de la vacuna, el cual es nulo, sino por el dolor de saber que su abuelita no pudo recibir la vacuna para salvarse, por lo que a modo de homenaje, le dedicó la aplicación a ella y a todos los fallecidos por la enfermedad.

Homenaje a abuelita fallecida se viraliza en Tik Tok

El video ya tiene miles de reproducciones

A pesar de que en videos anteriores la joven no contaba con muchas vistas, su emotivo video consiguió miles de reproducciones, pues muchos internautas que también han perdido familiares a manos del COVID-19 se identificaron con el video y el dolor que expresa la chica.

Cabe mencionar que no son sólo los abuelitos los que han inspirado homenajes, pues hace unos meses un hombre se disfrazó de Enrique, personaje de Plaza Sésamo en honor a su hijo que murió de cáncer, siendo tan emotivo como el de esta chica de Tik Tok en Perú.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!