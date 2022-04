Tiktoker explica la Revocación de Mandato y por qué hay personas en contra

En medio del ejercicio de consulta ciudadana para la Revocación de Mandato un tiktoker que tiene su usuario kamaleonconk.mx contestó a un usuario que dice no tiene sentido lo que se promueve.

Kamaleonconk.mx dijo que hay dos personas que están en contra de la revocación, los primeros son quienes no la entienden y los segundos quienes no la quieren entender.

Tiktoker explica la Revocación de Mandato

De acuerdo al joven tiktoker, la Revocación empodera a los mexicanos y evita que ocurran excesos con los gobernantes.

El usuario kamaleonconk.mx dijo que el senador del PAN, Damián Zepeda, ha sido quien ha explicado de manera más clara qué es la Revocación de Mandato. Zepeda dijo estar a favor de ella porque es demócrata y le parece correcto que si el pueblo pone a un gobernante en una responsabilidad de poder lo pueda quitar.

“Me fascina la idea que los gobernantes se sepan que no son intocables, y que se acabe la época en que no se podía llamar a rendir cuentas a los gobernantes”, Zepeda.

Por su parte el tiktoker kamaleonconk.mx reafirmó que si no se quiere ir a votar por la Revocación de Mandato no se acuda. Pero si dijo que quien incentiva a no asistir es “peor el que no va a votar porque los convierte en personas antidemocratas, personas que se quejan mucho y no quieren que nadie haga nada”.

