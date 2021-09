Tiktoker analiza tacos con microscopio y esto es lo que descubre ¡qué asco!

Los tacos son uno de los platillos favoritos de los mexicanos, tanto que en cada esquina podemos encontrar un puesto que nos deleita con su sazón por las noches, pues todos hemos ido por unos tacos después de una larga jornada de trabajo o de una fiesta, sin embargo puede que ya no te parezcan tan buenos.

Todos sabemos que la comida de la calle es todo menos sana, sin embargo eso no nos detiene a la hora de comernos una orden de grasosos y deliciosos tacos… hasta ahora, pues tienen otros ingredientes además de la carne, la cebolla, cilantro y salsas con las que los acompañamos.

Gracias a un video de Tik Tok, un usuario reveló que los tacos de calle fueron analizados con un microscopio para ver qué encontraban, y lo que apareció sorprendió a unos y llenó de asco a otros, como cuando captaron a un taquero lavando un trapo en un charco en CDMX. A continuación te lo revelaremos en esta nota de La Verdad Noticias.

Revelan desagradable contenido de los tacos en Tik Tok

Sin embargo, un usuario en Tik Tok llamado @Micro_terra, decidió analizarlos con un microscopio para ver qué tenían, siendo la presentadora Michelle Rivera quien compartió el desagradable video, que causó a muchos asco, sin embargo a otros les despertó el apetito.

Entre los ‘ingredientes’ que el tiktoker encontró está el exceso de grasa, un pelo humano, una pata de insecto algo que es completamente desagradable para algunos quienes tras ver las imágenes incluso juraron nunca más volver a comer un taco en un puesto callejero.

Tacos callejeros son bastante contaminantes

Ya no amarás tanto los tacos después de ver este video

Todos sabemos que los tacos callejeros no son exactamente una comida sana, pero eso no evita que algunos vayan casi cada noche a comerse una orden, pues son muy sabrosos, sin embargo después de ver este video probablemente no quieras volver a comer en un puesto de tacos.

Sin embargo como mexicanos es imposible dejar de comer tacos, pero eso no significa que debes dejarlos sólo por no comprar en puestos callejeros, pues existen opciones más sanas e higiénicas, pero si aún no confías puedes hacerlos por tu cuenta, pues te compartimos la receta de los tacos de canasta y de otros estilos deliciosos.

