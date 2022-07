Tiktok:Perrito es sorprendido por una vaca y su tierna reacción se volvió viral

Perrito es sorprendido por una vaca y su tierna reacción se volvió viral

En redes sociales, los animales han reinado por encima de cualquier otro tipo de contenido, y no es para menos, pues siempre nos hacen reír con sus ocurrencias y sus formas de actuar, no obstante muchos otros nos asombran con habilidades nunca antes vistas.

Y es que esto le sucedió a un pequeño perrito, el cuál fue dejado al mando de un grupo de vacas, pero nunca se imaginó que sería sorprendido por una de ellas, y es que los perros son buenos cuidadores y poseen la capacidad de ser entrenados para liderar a otros animales, como muchas historias que se han presentado en La Verdad Noticias.

Las imágenes difundidas en tik tok, muestran al pequeño en lo que sería un establo, en donde las vacas están acomodadas para descansar, mientras él recorre la zona y se cerciora de que todo esté en orden.

Vaca sorprende al perro

Perrito es sorprendido por una vaca y su tierna reacción se volvió viral

El perro casi termina su recorrido cuando le da por detenerse frente a un grupo de ellas, por lo que al estar al alcance de las vacas, una saca la lengua e intenta lamer al perrito, pero este se siente sorprendido y reaccionó lanzándole una mordida, pero no te preocupes, por que las vacas no fueron lesionadas, únicamente el can dejó en claro que esos “jueguitos” no van con el líder de la manada.

Te puede interesar: Abuelito llevó a su perro al parque y lo sube a los juegos infantiles

Tiktok viral

El tiktok lleva 15 millones de visitas

El video que ya se volvió viral, fue publicado en la cuenta identificada por internautas como @cauvangtauhai, hasta el momento ya acumula 15 millones de visitas y más de mil comentarios, que destacan la ternura de las imágenes, pues a pesar de que fue agredida la vaca, el can solo intentaba defenderse del cariño que le estaban proporcionado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram