Elías Montalvo, un reconocido tiktoker originario de Perú, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de sufrir una fuerte caída durante un reto que se realizó a 40 metros de altura en un reciente episodio de ‘Esto es guerra’, programa de televisión del cual forma parte.

Según los reportes de los medios locales, el también influencer de 25 años de edad se encontraba participando en ‘Ritmo a gogo’, un reto que lo mantenía a 40 metros sobre la tierra. Cuando perdió, él tuvo que caer al piso pero su equipo de seguridad no lo protegió de manera adecuada y terminó estampándose en la superficie.

Tras el accidente, la producción del programa ‘Esto es guerra’ cortó la transmisión de manera abrupta y mandó a comerciales. Al regresar, los conductores no hicieron mención de lo sucedido, lo que provocó el enojó de los seguidores del tiktoker, quienes estaban sumamente preocupados por su estado de salud.

La caída no causó daños mayores

A través de su cuenta de Instagram, el tiktoker peruano compartió algunas historias, mismas que llamaron la atención debido a que se podía observar que tenía un collarín. Sin embargo, él mencionó que la caída no le generó fractura alguna y que los diversos estudios que se ha realizado no detectan nada malo. A pesar de ello, deberá seguir bajo observación médica.

“Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios tengo un angelito de la guardia que me cuida mucho… Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase”, mencionó en Instagram. Asimismo, hay que destacar que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de Perú ya inició investigaciones contra el programa.

¿Quién es Elías Montalvo?

El joven peruano también es conocido por ganar la competencia Guerra de TikTokers.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Elías Montalvo es un tiktoker e influencer de origen peruano que ganó fama en redes sociales gracias a sus videos de baile. Actualmente forma parte de ‘Esto es guerra’, un programa similar a ‘Guerreros 2021’, cuyo 90% de su elenco tuvo COVID-19.

