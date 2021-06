TikToker de Monterrey auxilia a mujer que estaba siendo acosada

Un TikToker de Monterrey narró el momento en el que ayudó a una chica que estaba siendo acosada y amenazada por un hombre que iba armado con un cuchillo en Monterrey, Nuevo León.

La acción fue aplaudida por los usuarios del Internet y le agradecieron al chico por su heroico acto.

La Verdad Noticias te informa que, el vídeo fue compartido en su cuenta de Tik Tok y lleva hasta el momento 500 mil likes.

“Tenía un cuchillo en la mano”: Tiktoker

El vídeo lleva más de medio millón de likes en TikTok.

El joven Adrián Rodríguez Mellado, narró en un vídeo de Tik Tok cuando se percató de que una mujer estaba siendo acosada por un sujeto y éste portaba un cuchillo.

“Estaba grabando el vídeo que subo diario y estaba una chava caminando y vi a un señor que la estaba acosando, estaba caminando detrás de ella y la estaba siguiendo”, explicó el chico.

El atacante al verse atacado enfrentó al chico quien pedía auxilio al 911.

Reacciones en las redes

La acción fue aplaudida por miles de usuarios.

Muchas gracias por no haber ignorado esa situación", "Pobre chava, no me quiero imaginar lo que sintió en ese momento" o "Gracias, hoy salvaste a una mujer de ser víctima de algo terrible. Mis respetos, bro".

Adrián se ha ganado 443 mil seguidores gracias a su contenido y acumula más de 6.2 millones de 'me gusta', pues se ha vuelto viral en otras ocasiones, pero esta vez por su valiente acción.

Sin lugar a dudas, TikTok es una herramienta que nos entretiene y educa al mismo tiempo.

Al final del vídeo se puede escuchar al TikToker decir, “Ya llegó la patrulla. Ahí está la chava con el perrito. ¡Venga, ganó el bien!”, detalló.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado