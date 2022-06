TikTok viral revela que Walmart tira toda la cerveza que está a punto de caducar.

Un video de TikTok ha sorprendido a miles de internautas, especialmente a los amantes de la cerveza, ya que en él se puede observar como empleados de Walmart tiran todas las 'chelas' que están a punto de caducar.

En el video viral se puede ver cómo los envases se vacían en cajas para que posteriormente los trabajadores del supermercado desechen el líquido.

Walmart se vuelve viral en TikTok por tirar cerveza

Esto es lo que hace Walmart con la cerveza que está a punto de caducar �������� pic.twitter.com/gBPIx4TEmf — Notikpop (@SomosNotikpop) June 27, 2022

En la publicación, que cuenta con más de 1,4 millones de reproducciones, se explica que los trabajadores de Walmart realizaron esta acción debido a que el producto estaba a 3 días de caducar.

Como era de esperarse el video, que fue publicado por el usuario angeel_rromero, rápidamente se volvió tendencia en otras redes sociales, generando un sin fin de reacciones y comentarios.

Te puede interesar: Promoción de Walmart confundió a los consumidores, a algunos incluso los aterro

Usuarios de TikTok exigen una rebaja para que no se tire

Usuarios de TikTok exigen una rebaja para que no se tire.

“¿Por qué no venderla a bares que se puede acabar en 1 día?”, “Prefieren tirarla que regalarla a sus trabajadores”, “Es lo que no entiendo de las empresas no sería mejor venderlas con descuentos”, fueron algunos de los comentarios.

En el video, el autor del video viral de TikTok aclaró que a esta acción se le llama “Tirar la Merma” y dice que es una acción que realizan todos los días en Walmart.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, las empresas suelen deshacerse de los productos caducados para evitar demandas por consumo de productos que podrían resultar tóxicos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!