TikTok: ¡prohibido bostezar! el nuevo reto #BostezoChallenge (VIDEO VIRAL)

Esta app, TikTok se ha vuelto la cuna del video viral y de los desafíos en Internet, hay tantos que mínimo un video si lo has visto o has hecho un reto como el que te traemos el día de hoy. Cada semana solemos encontrar uno nuevo que nos pone a prueba, como el nuevo que es #BostezoChallenge que ha desatado risas en muchos, ¿Crees poder?.

#BostezoChallenge.

Creannos que hay cosas que son imposibles de no copiar. ¿Alguna vez has visto a una persona que está bostezado y por más que quieras no hacerlo de inmediatamente tu reacción es hacer lo mismo? ¡Relax!, es algo normal de nuestras neuronas espejos, que suelen reflejar lo que ven, como una especie de contagio (¡relax otra vez!, no es el maldito coronavirus). Es por eso que en TikTok ha nacido un nuevo reto que quiere ponerte a prueba con este desafío, a ver si ¡muy muy!

El bostezo challenge consiste en ver un video de 20 segundos donde vas a poder observar en la parte inferior que sale un hombre bostezando y, obviamente, no debes imitarlo. Durante estos segundos debes de aguantarte todas las ganas de bostezar, reto que la mayoría de usuarios no han podido superar. ¡Intentalo!

Para realizar este desafío lo que tienes que hacer es correr a tu cuenta de TikTok (¿o no tienes carajo?) y buscar: #BostezoChallenge. inmediatamente te aparecerán todos los videos que se han hecho con este filtro y te dará la opción de grabar tu propio challenge.

Si aún no te animas, te dejamos algunos de los videos de personas que lo hicieron pero, ¿Qué crees? perdieron, ¡sale bye! no aguantaron, esperemos que tu si logres hacerlo.

Una de las aplicaciones que ha venido generando total atracción estos últimos meses sin duda alguna es TikTok. Esta nueva plataforma digital ha sido una de las más exitosas en el 2019, ya que cerró el año con más 500 mil millones de usuarios (¿Pueden creerlo?).

