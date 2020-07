Tierno perrito se queda dormido y se cae del sofá (VIDEO)

En redes sociales circulan gran cantidad de videos que tiene como protagonistas a tiernos animales, sin embargo este video viral ha destacado, pues deja ver a un torpe perrito que tras quedarse dormido se cae del sofá.

Al parecer está perro se encontraba demasiado cansado y creyendo que el respaldo del sofá sería una buena opción decidió dormir ahí, sin imaginar que minutos después terminaría cayendo al suelo.

El perrito se durmió y cayó del sofá

El perrito se encontraba demasiado cómodo arriba del sofá acompañando a su dueño, mientras permanecía acostado en el respaldo donde se posan los brazos, sin embargo conforme fueron pasando los minutos el sueño le fue ganando la batalla a este tierno perro, que poco a poco se fue quedando dormido.

En el video viral se puede observar como el perrito empieza a “cabecear” pues a pesar del sueño trata de mantenerse despierto, abriendo y cerrando sus ojos cada par de segundos para cerciorarse que todo esté bien.

Pero debido a su cansancio el perro no se percata que cada vez va yéndose de lado, hasta que finalmente queda al borde del respaldo y se cae al suelo. Cuando el perrito se dio cuenta que estaba cayendo fue demasiado tarde, pues a pesar que hizo lo posible para recuperar el equilibrio y no caer no tuvo tanta suerte, pues incluso en el video viral se puede escuchar como el can se golpea contra el piso.

Fue el dueño de este tierno perrito quien al ver a su perro luchando para no dormirse decidió grabarlo para más tarde compartir el video viral en redes sociales.

Como era de esperarse estas imágenes resultaron bastante graciosas para los internautas que vieron el video viral por lo que la grabación no tardó en alcanzar popularidad, haciendo reír a miles de usuarios.