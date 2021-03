Test: No es que seas Pinocho, pero esto es lo que dice tu nariz de ti

Todos en algún momento estamos inconformes con alguna parte de nuestro cuerpo, en general las personas tienen esta sensación con la nariz, pero sabías que existe un test sobre ella que puede revelar tu personalidad. Además lo que dice de ti te podrá dejar sorprendido.

Esta no es una prueba como muchos se esperan, ya que para saber qué tipo de personalidad tienes se analizará un rasgo físico, la nariz.

Para poder realizar el test, no es necesario identificar una figura, un animal o escoger lo que más te llame la atención, basta con responder, ¿qué tipo de nariz tienes? Y aunque puedas extraña forma, quizá te encuentres cerca de estas ocho opciones básicas que te brindan en el test.

Test de personalidad: Nariz

Para comenzar el test de personalidad tienes que identificar cuál es la forma de tu nariz, para ello puedes ayudarte con un espejo o pedir a alguien que te diga cuál es la forma más similar a ti.

Estas son las ocho formas básicas de nariz para analizar.

Respuestas del test viral

Nariz 1

O nariz de nubia tiene como característica fundamental su longitud. Si tienes una así eres optimista, curioso y buen compañero. Las personas con este tipo de nariz se preocupan mucho por el resto y se encargan de hacer que se sientan cómodos. Son populares e intentan encontrar siempre soluciones a todos los problemas.

Nariz 2

Griega: la más común por estrecha, larga y recta. Este tipo de personas son introvertidas, no les gusta llamar la atención, son personas prácticas y sobretodo fieles; además a veces hablan con confianza sobre sus sentimientos y suelen parecen personas cerradas ante los desconocidos.

Nariz 3

‘Nariz de gancho’, quienes tienen en particular esta forma de nariz son creativas y muy desinteresadas, pero son apasionados en todos sus objetivos y metas, defiende sus principios y se arriesgan con tal de conseguir sus objetivos. No tienen miedo a equivocarse y siempre están dispuestos a aprender. A veces se sacrifican por los demás, por lo que deben de aprender de ello para no sobrecargarse.

Nariz 4

De ‘gancho’ pero su punta es más puntiaguda. Las personas con este tipo de nariz tienen una personalidad muy brillante, son líderes natos, buenos organizadores, honestos y responsables. Siempre logran lo que se proponen y se consideran los más decididos y cuidan mucho de su trabajo más que nada.

Nariz 5

Tienen un pequeño montículo en la punta de la nariz que se asemeja a la forma de un botón. Las personas con esta nariz tienen una personalidad muy espontánea, a menudo no complacen a los demás porque siempre buscan primero sentirse bien consigo mismos. Son de carácter fuerte y prefieren ir al grano antes de dar vueltas ante un problema.

Nariz 6

Los asiáticos suelen tener más y se caracterizan por ser personas de personalidad fuerte, apasionadas y temperamentales. Si ponen a prueba su paciencia, se enfadan bastante rápido.

La penúltima nariza a analizar es la número 7, esta suele representar un carácter generoso. No es muy común ver este tipo de narices pues tienen un montículo pequeño en la parte posterior pero son muy colaboradoras y les gusta ayudar a los demás a solucionar sus problemas, además también son muy sensibles, por los que suelen sentirse heridas fácilmente u ofendidas.

Por último estan las personas con este tipo particular de nariz tienen una naturaleza suave y amorosa. Son buenos estudiantes, amigos y socios. Saben escuchar y siempre se preocupan por los demás. Las personas con esta nariz torcida se comprometen mucho con lo que hacen.

