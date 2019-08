¡TRÁGICO! joven compraba 'caguamas' y jamás imaginó lo que pasaría al pagar (VIDEO VIRAL)

¡TRÁGICO! joven compraba 'caguamas' y jamás imaginó lo que pasaría al pagar...

¡Que triste! un par de jóvenes planeaban tener una peda destructiva con varias caguamas pero no contaban que la bolsa les jugaría una mala pasada, pues justo a la hora de pagar se rompió y con ella las ilusiones de los dos amigos que contentos fueron a comprar las bebidas embriagantes.

El video se volvió viral en un par de horas pues la desgracia fue muy grande y seguro ese par de hombres jamás olvidaran el gran dolor tras esa pérdida, pues en aquella bolsa que se rompió habían aproximadamente cinco o seis caguamas ¡bien frías!

Video viral

Sin embargo lo único que se conservó frio fue el corazón de los muchachos tras ver cómo los envases se quebraban.

A pesar que los chicos estaban pasando un mal momento lo peor fue tener que pagar por las botellas que jamás pudieron beber pues el tendero a pesar que contempló los terribles hechos, nada pudo hacer por ellos pues los frascos se rompieron justo afuera del establecimiento.

Checa el VIDEO VIRAL:

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, todos comenzaron a opinar que esa trágica historia no se le desea ni al peor enemigo. Y tu ¿qué opinas? Deja tu lo que piensas en los comentarios. ¿Te ha pasado una trágica historia como esta?

Comentarios de Facebook:

Mixtle Tepiltzin Tlecoatl: "Una verdadera desgracia eso no puede suceder en estos tiempos tan difíciles 1 minuto de silencio por las caídas"

Nicolas Fidel: "Ni en end game hubo un final tan triste"

Sonia Gonzalez Galan: "Desde que vi la bolsita y la cantidad de caguamas, intuí el final"

Daniel Escalante: "Dolor... medio cartón de caguamas bien heladas"

Ricardo De Hock: "No sabia si darle me divierte o me entristece , pero como no son mías pues le di me divierte, aunque eso no se lo deseo a nadie , ni a mi peor enemigo"

El video fue posteado por "Nuestro Antiguo Ixtapaluca-Chalco" y ya cuenta con 973 comentarios y ha sido compartido más de 15 mil veces.

