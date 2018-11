¡TRÁGICO FINAL! Le dejaron deforme la cara luego de ir embriagarse en una "Fiesta de Botox"

Una joven acudió a una "Fiesa de Botox", pero no contó con que se embriagaría más de la cuenta... Por lo que el resultado final fue un rostro perfectamente deforme.

"La cosmetóloga, que asumí en ese momento era una enfermera, no me pidió que firmara ningún formulario de consentimiento, por lo que debí haberme alarmado pero estar en una fiesta con amigos me quitó toda la seriedad de tener un relleno inyectado en la cara".