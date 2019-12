TOP 5 de cosas que pasarán este diciembre y NO puedes evitar

TOP 7 de cosas que pasarán este diciembre y no puedes evitar

Diciembre es el viernes del año, ese mes que te alegra cuando llega por que significa que falta poquito para terminar y sabes también que ya todo es completamente predecible. En diciembre todo pasa ¡de volada! porque bien dicen que el tiempo vuela cuando te diviertes y es que en diciembre pasan cosas agradables como los regalos y muestras de amor pero también ocurren cosas que no son tan increíbles porque ya te las esperas y no es algo que te sorprenda.

1.- Las películas en la Tv

En diciembre sabes perfectamente que estás a punto de ver Mi Pobre Angelito y El Grinch en diferentes canales y múltiples veces además que aunque no tenga mucho que ver también repetirán incansablemente Harry Potter.

2.- Los familiares lejanos

En diciembre es común que los familiares que viven en otro país u otro estado vengan de visita así que tu mamá te pondrá a hacer el aseo de cada rincón de tu casa para darles la bienvenida además que te pedirá que convivas con ellos a pesar que no los has visto desde hace varios años y tendrás que fingir cara de felicidad si no corres el riesgo de recibir un chanclazo.

3.- Ropa fabulosa

En estas fechas te dan ganas de comprar toda la ropa del mundo ya que las tiendas saben perfectamente que tu aguinaldo está cerca y te atrapan con lujosas prendas que deseas con todas tus ganas pero al final solo te quedas con las ganas porque seguramente te endeudaste desde el Buen Fin o en el “black friday” (si eres fresón) y tu aguinaldo simplemente será para pagar aquellas cuentas.

4.- Hipersensibilidad extrema y tóxica

A muchas personas les causa nostalgia recordar las navidades que pasaron cuando eran pequeños así que cada que llega diciembre comienzan a sentir que las lágrimas están a punto de brotar y todo seguramente les causará conflicto y lo tomarán personal así que no te enganches con nadie, simplemente es la fiebre de Santa Claus.

5.- Intercambio del terror

En la oficina todo es paz y amor hasta que llegan los regalos del intercambio y te das cuenta que te regalaron eso que justamente NO QUERÍAS. Además que es ley de la vida que te toque comprarle regalo a la persona que más te hizo la vida imposible durante el año. Así que buena suerte campeón.

La fiestas navideñas sin duda alguna son una gran época pero no podemos negar qué hay cosas innecesarias que ocurren durante el marco del nacimiento del niñito Jesús. ¿Estás listo para sorprenderte por milésima vez cuando Kevin llega por error a Nueva York sin su familia?...